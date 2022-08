Tutti dovrebbero avere questa VPN su ogni dispositivo

Internet si è trasformata in una giungla. Purtroppo il suo livello di pericolosità è diventato direttamente proporzionale a quanto ormai sia necessario per fare molte cose. Acquisti online, operazioni bancarie, social network, lavoro in smart working e molto altro deve essere protetto. Ecco perché si fa sempre più necessario avere una VPN installata su ogni dispositivo.

Non si tratta di un capriccio o della mera pubblicità di un prodotto. Al contrario, oggi tutti gli utenti che navigano nel Web dovrebbero essere educati in merito a sicurezza, protezione e privacy. È confermato da tutti i maggiori esperti in cybersecurity che online tutti sono in pericolo.

In gioco ci sono le informazioni personali, l’identità digitale, i dati di pagamento, i portafogli crittografici e molto altro. Ecco perché faresti bene a scoprire come mai tutti dovrebbero avere questa VPN installata su ogni device.

La protagonista è Private Internet Access, una signora VPN definita la numero uno per privacy digitale. Il suo servizio, una volta attivato, non solo protegge tutto ciò che alletta i cybercriminali e i tracker, ma migliora anche la tua navigazione rendendola più veloce, stabile e quindi performante.

La VPN numero 1 al mondo è disponibile anche in Italia

Ebbene sì, la VPN numero 1 al mondo per privacy è disponibile anche in Italia a un prezzo decisamente interessante. Scontata dell’81% è un vero e proprio affare da non perdere. In gioco c’è la tua sicurezza e quella di tutta la tua famiglia.

Con Private Internet Access proteggi la privacy di chi ami e la tua non solo dalle minacce del Web, ma anche da chiunque perché questa VPN non conserva mai alcun registro di utilizzo. I tuoi dati sono protetti da una crittografia avanzata. Nessuno potrà mettere le mani su email, immagini, dettagli bancari o altro.

Inoltre, Con Private Internet Access potrai accedere a tutti i tuoi contenuti preferiti senza restrizioni indipendentemente da dove vivi o da dove ti trovi in quel momento. Programmi TV, Serie TV, Film, App, Testate Giornalistiche e altro saranno sempre accessibili ovunque e senza censure.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.