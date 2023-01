Trust GXT 391 Thian: cuffie gaming wireless a prezzo SGRETOLATO

Sei un appassionato di giochi e stai cercando delle ottime cuffie da gaming wireless? Allora sarai felice di quest’offerta di Amazon che ti sto per segnalarti. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello le mitiche Trust GXT 391 Thian a soli 45,99 euro, anziché 69,99 euro.

Trust ormai da tempo ci ha abituato a ottimi prodotti con prezzi assolutamente vantaggiosi. Anche in questo caso infatti siamo di fronte a delle cuffie gaming wireless molto belle e a un ottimo prezzo. Sono molto comode da indossare anche per diverse ore di gioco. Sono compatibili sia per PC che per consolle e hanno un microfono integrato regolabile.

Trust GXT 391 Thian: cuffie spettacolari a un ottimo prezzo

Trust GXT 391 Thian sono un’ottima scelta per il rapporto qualità prezzo davvero degno di nota. Innanzitutto sono molto comode, grazie ai padiglioni auricolari in similpelle con un archetto imbottito. Non stringono e, grazie ai soli 197 grammi di peso, ti permettono di usarle per molte ore di gioco senza affaticare la testa. In confezione troverai un pratico ricevitore che garantisce un’ottima connessione, stabile e senza latenza. Sono compatibili con PC, PS4 e PS5.

Oltre alla comodità avrai un audio stupendo in grado di regalarti un’emozione immersiva. Riuscirai a sentire ogni minimo rumore o parola dei tuoi avatar. Perfette anche per giocare online. Infatti, grazie al microfono integrato, potrai parlare con i tuoi compagni che sentiranno la tua voce forte chiara. Goditi la libertà di movimento senza fili. Inoltre hanno una super batteria che ti consentirà di usarle fino a 13 ore con una sola ricarica.

Non c’è dubbio che a questo prezzo bisogna davvero correre. Quest’offerta non potrà durare a lungo. Quindi ora vai su Amazon e acquista le tue Trust GXT 391 Thian a soli 45,99 euro, anziché 69,99 euro. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.