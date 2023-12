Trust Gaming GXT 838 Azor: la combo perfetta in SUPER sconto

Se stai cercando di concludere l’anno con uno sconto esplosivo, il Trust Gaming GXT 838 Azor Combo è l’affare perfetto per te. In vendita su Amazon con uno sconto incredibile del 37%, questo set completo di tastiera e mouse è pronto a portare la tua esperienza di gioco a nuove vette. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 21,99 euro, anziché 34,99 euro.

Set Gaming Trust GXT 838 Azor: un’occasione che non puoi perdere su Amazon

La tastiera, con un layout integrale e completo, offre 12 tasti multimediali per tenere tutto sotto controllo durante le tue intense sessioni di gioco o qualsiasi altra attività. Con l’anti-ghosting a 8 tasti e la possibilità di disabilitare il tasto Windows, potrai giocare senza interruzioni, evitando fastidiosi ritorni accidentali al desktop.

Il mouse gaming incluso è dotato di 6 pulsanti reattivi che ti aiuteranno a superare anche le sfide più difficili. Il sensore da 3000 DPI regola la velocità per garantire una precisione senza pari nei tuoi movimenti. Fatti notare con le luci colorate della tastiera e del mouse, regolando la luminosità e scegliendo tra 3 diverse modalità per un look inconfondibile.

La tastiera e il mouse GXT 838 Azor funzionano con tutti i PC e laptop: per iniziare a giocare, basta inserire la spina. Configurando la tastiera all’altezza giusta con i piedini in gomma antiscivolo, si è pronti a giocare a tutto colore: la tastiera prevede modalità di colore LED combinate a luminosità regolabile.

Affrettati a cogliere questa opportunità, poiché l’offerta è a tempo limitato. Rinnova il tuo setup gaming e inizia il nuovo anno con stile e prestazioni grazie al Trust Gaming GXT 838 Azor Combo. Non perdere altro tempo e fallo subito tuo al prezzo speciale di soli 21,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.