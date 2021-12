Questo messaggio vocale è una truffa: non cliccate quel link

Dalla storia dei tempi, la truffa meglio congegnata fa sempre leva sulla curiosità delle persone. È questo l'ingrediente non più segreto dei criminali che vivono realizzando raggiri, con la speranza che i più cadano nella trappola. Lo hanno imparato anche i cracker, ovvero hacker “cattivi” che cercano di accedere a informazioni personali e conti correnti online. Infatti, proprio in questi giorni, molti utenti stanno segnalando di aver ricevuto SMS che invitano a cliccare su un link così da ascoltare un messaggio vocale. Ovviamente si tratta di una pericolosa truffa. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

La truffa del messaggio vocale: un vecchio ritrovato smishing

Una nuova truffa si sta diffondendo a macchia d'olio. Purtroppo l'obbiettivo di questo inganno è quello di raggirare persone che hanno qualche anno in più. In sostanza, l'utente riceve un SMS con all'interno del messaggio un link. Questo servirebbe per ascoltare un messaggio vocale che qualcuno avrebbe inviato alla potenziale preda dei cybercriminali.

Cliccandoci sopra, il povero malcapitato sprovveduto darà in pasto il suo dispositivo a questi cracker. Infatti, quel link altro non è che un programma di installazione infetto. Un pericoloso malware si impadronisce dei diritti di accesso del dispositivo della vittima e, iniziando a lavorare in background, a insaputa dell'utente procede a registrare e inviare ai cybercriminali tutte le informazioni personali in esso contenute. Possono essere indirizzi email e numeri di telefono dei contatti presenti in rubrica, così come password e credenziali di accesso, ma anche il numero della carta di credito e le foto.

Insomma, dietro questo SMS, all'apparenza innocuo e curioso, si nasconde invece un terribile attacco smishing capace di mettere in ginocchio la vittima che è finita nella trappola di questa truffa online spietata. È importantissimo prestare molta attenzione e non cliccare mai su link di dubbia provenienza, anche quando il messaggio fa leva sulla nostra curiosità, come in questo caso:

Notifica: hai 1 nuovo messaggio vocale.

Il pericolo è che dietro questi link si celi una pericolosa truffa svuota credito come Wangiri che sta colpendo i clienti di una nota banca italiana.