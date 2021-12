Truffa svuota credito Wangiri: non rispondete agli squilli fantasma

Forse è capitato anche a voi di ricevere chiamate da numeri sconosciuti che, non appena risposto, dall'altra parte interrompevano subito la conversazione mettendovi giù il telefono. Nella maggior parte dei casi si tratta di numeri di telefono stranieri, ma a volte capita anche che siano italiani con prefisso 02 o 06. Questi vengono definiti squilli fantasma e altro non sono che la nuova truffa svuota credito Wangiri che vi prosciuga il conto telefonico se solo rispondete o cercate di richiamare. Scopriamo insieme tutti i dettagli che vi eviteranno tristi conseguenze.

Attenzione alla truffa Wangiri

È stata ribattezza Wangiri, la truffa che viene realizzata attraverso una serie di squilli dove dall'altra parte del dispositivo regna sovrano il silenzio. Si tratta per lo più di squilli o chiamate ricevute da numeri con prefissi esteri tra cui i più gettonati sono i prefissi +44 dal Regno Unito, + 255 dalla Tanzania, + 383 dal Kossovo, +373 dalla Moldavia o +216 dalla Tunisia. A volte si possono ricevere anche dall'Italia con prefisso +3902 se da Milano o +3906 se da Roma.

La tecnica è molteplice, o si ricevono alcuni squilli che poi si interrompono non permettendo al destinatario di rispondere così da indurlo a richiamare, oppure si tratta di una vera chiamata. Sia in un caso che nell'altro, richiamando o rispondendo, dall'altra parte non si sentirà nulla, solo silenzio. Questo serve ai criminali per poter guadagnare più denaro possibile prosciugando il vostro credito telefonico attraverso questa singolare truffa.

Infatti, il problema è che questi sono numeri a pagamento che possono costare addirittura fino a 2 euro al secondo con scatto alla risposta. Una vera e propria truffa pericolosissima perché non solo svuoterà il conto del povero malcapitato, ma lo farà andare in rosso così che, con le prossime ricariche, dovrà saldare gli addebiti mancati per insufficienza di credito.

Ecco perché è importantissimo non rispondere mai a quelle chiamate che arrivano da numeri sconosciuti, soprattutto se particolari e differenti dal solito. Nel dubbio, meglio contattare il servizio clienti del proprio operatore telefonico così da capire se si tratta di una truffa svuota credito. Anche online, molto spesso, digitando il numero nell'apposita barra del motore di ricerca si possono trovare informazioni utili.