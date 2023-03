Tronsmart T7: cassa Bluetooth portatile da 30W con DOPPIO SCONTO

Se fai presto oggi puoi beneficiare si un doppio sconto per avere una bellissima cassa portatile che si collega ai tuoi dispositivi in modalità Bluetooth. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Tronsmart T7 a soli 46,74 euro, invece che 64,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Queste promozioni sono sempre molto fugaci, per cui non perdere troppo tempo altrimenti rischi di non poter usufruire di questo ribasso. Questo speaker portatile ha un’ottima autonomia ed essendo resistente all’acqua lo puoi portare ovunque. Offre un suono eccellente e potente a 360°.

Tronsmart T7: portatile, potente, impermeabile

La cassa Bluetooth Tronsmart T7 offre un’audio molto pulito e potente, grazie ai suoi altoparlanti full range da 30W. Puoi ascoltare la musica tranquillamente all’esterno perché il suono si propaga in modo uniforme, a 360°, e rimane sempre nitido, senza distorsioni. Puoi collegare i tuoi dispositivi facilmente in modalità wireless. La connessione risulta sempre stabile fino a quasi 18 metri di distanza. Oppure puoi inserire una scheda microSD.

Il design leggero e compatto la rendono perfetta per averla sempre con te. È dotata di comodi pulsanti per gestire le traccie audio, il volume e l’accensione. Puoi scegliere tra 4 impostazioni per far lampeggiare il LED colorato a ritmo di musica come preferisci. Così trasformi subito una serata in una festa. Hai anche la possibilità di equalizzare il suono scaricando gratuitamente l’app dedicata. Ed è resistente all’acqua con certificazione IPX7, per cui la puoi portare al mare o in piscina. Infine, ha una batteria in grado di durare per 12 ore con una sola ricarica.

Fai presto perché un’offerta così allettante non potrà durare molto. Per cui vai adesso su Amazon e acquista la tua Tronsmart T7 a soli 46,74 euro, invece che 64,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine ora la riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

