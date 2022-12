Tronsmart T2 Plus: cassa Bluetooth da 20W a prezzo WOW (-30%)

Se fai presto oggi puoi fare un vero colpaccio e portarti a casa uno speaker portatile wireless a un prezzo super vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Tronsmart T2 Plus a soli 34,99 euro, anziché 49,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Goditi quest’ottimo sconto del 30% e portati a casa un altoparlante bello e potente. Ha un bellissimo design ed è super compatta. Questo ti permette di portarla ovunque tu voglia. Ha una connessione stabile con tutti i tuoi dispositivi e un ampio raggio di azione. Inoltre è resistente all’acqua e garantisce un’autonomia enorme.

Tronsmart T2 Plus: la cassa Bluetooth da avere sempre dietro

Il design con cui è stata progettata Tronsmart T2 Plus la rende perfetta per essere portata ovunque e averla così sempre con te. Infatti è compatta e leggera, poco ingombro e un audio spettacolare. Gode della tecnologia Bluetooth 5.0 per una connessione più stabile e un’associazione con i tuoi dispositivi praticamente istantanea. Inoltre puoi anche inserire una scheda Mirco SD, per ascoltare le tue playlist.

Ha una super batteria in grado di durare per 24 ore consecutive con una sola ricarica. Puoi portarla anche vicino all’acqua perché è impermeabile con certificazione IPX7. Nonostante sia piccola è davvero molto resistente, creata con materiali di ottima qualità. In confezione troverai anche un cavo audio da 3,5 mm con cui potrai collegare i tuoi dispositivi che non sono wireless.

Questo speaker è davvero molto versatile e a un prezzo del genere è un vero affare. Dovrai essere veloce perché come spesso accade queste promozioni sono limitatissime. Perciò dirigiti subito su Amazon e acquista la tua cassa Bluetooth Tronsmart T2 Plus a soli 34,99 euro, anziché 49,99 euro, applicando il coupon in pagina. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

