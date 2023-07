Trolley cabina rigido Joia Home in offerta a 34,99 euro da Unieuro

Joia Home ha realizzato un trolley da cabina rigido, dalle dimensioni – 54 cm di altezza, 34 cm di larghezza e 22 cm di profondità – ideali per un weekend di due o tre giorni in Italia o all’estero, sia in inverno che d’estate. Le misure del bagaglio a mano rispondono inoltre alla perfezione a quanto richiesto dalle compagnie aeree low cost più esigenti come Ryanair, easyJet e Volotea.

A fare la differenza è però l’ottimo rapporto qualità-prezzo: tra le offerte di Unieuro valide solo online, il modello da cabina in colorazione nero/antracite è in promo a 34,99 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. E in più non paghi nulla per le spese di spedizione.

Trolley rigido da cabina Joia Home al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni da Unieuro

Per una migliore sicurezza, il trolley da cabina del marchio JH (Joia Home) presenta il blocco della valigia tramite combinazione. Prima di utilizzarlo, ti consigliamo di leggere le istruzioni presenti all’interno dell’imballaggio.

Tra i principali punti di forza del trolley Joia Home si annoverano la comodità nel trasporto, la rigidità della parte esterna e la capienza dell’interno. Si tratta di un bagaglio a mano ideale per tutti quei weekend fuori porta in Italia oppure per brevi soggiorni in Europa, quando non c’è la necessità di fare affidamento su molti capi di abbigliamento.

Grazie all’offerta online di Unieuro, puoi acquistarlo a soli 34,99 euro e beneficiare della consegna gratuita. Inoltre, se lo desideri puoi anche scegliere di pagare in 3 rate senza interessi da 11,66 euro al mese con PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.