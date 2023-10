Tripla cam 108MP e MEGA batteria da 5000 mAh: Motorola moto g72 a 166€

Come potresti mai voltarti dall’altra parte oggi che puoi acquistare il popolarissimo Motorola moto g72 in vendita su Amazon al prezzo più conveniente di sempre? Spendendo la cifra shock di appena 166€, infatti, il terminale Android a marchio Motorola è pronto per sorprenderti giorno dopo giorno a un prezzo molto conveniente.

Bello, sottile e con una scheda tecnica che non lascia nulla al caso, una volta che inizi a utilizzare lo smartphone di Motorola ti chiedi come hai fatto fino ad ora con il tuo vecchio smartphone economico.

Appena 166€ su Amazon per il Motorola moto g72: occasione imperdibile

Motorola moto g72 monta un eccellente pannello Full HD+ da 6.6 pollici super smooth a 144Hz – stiamo parlando di una specifica che difficilmente trova posto negli smartphone di questa fascia di prezzo -, e un potente processore octa core con di fianco una mega batteria da 5000 mAh con ricarica rapida.

Come se non bastasse il device di Motorola è pronto a sorprenderti con un comparto fotografico triplo di alto livello, merito del sensore principale da 108MP per foto e video sempre ad altissima risoluzione anche al buio.

Con un prezzo di vendita di appena 166€ su Amazon e la consegna rapida e completamente gratuita (solo per i clienti Amazon Prime), lo smartphone Android di Motorola è il best buy che non devi assolutamente farti scappare.

