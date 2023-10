Tripla cam 100MP e display a 90Hz: HONOR 90 Lite crolla a 229€

Tra gli innumerevoli smartphone mediogamma Android disponibili in rete il popolarissimo HONOR 90 Lite è certamente un device su cui investire, a maggior ragione oggi che può essere tuo a un prezzo molto conveniente con questa offerta shock di Amazon. Infatti, complice uno sconto immediato del 17% a cui si aggiunge anche un coupon del valore di 20€, il terminale Android del colosso cinese può essere tuo spendendo la cifra di appena 229€.

Stiamo parlando di un dispositivo Android di design e con una scheda tecnica di tutto rispetto, a maggior ragione se consideriamo il prezzo shock a cui lo puoi acquistare quest’oggi su Amazon.

Solo su Amazon trovi l’ottimo mediogamma HONOR 90 Lite a 229€: occasione d’oro

HONOR 90 Lite, infatti, monta un bel pannello FullView da 6.7 pollici super smooth a 90Hz per guardare video ad altissima risoluzione con dettagli mozzafiato, mentre sotto il cofano un potente processore octa core sfrutta a pieno 8 GB di RAM per avviare in un istante tutte le app che vuoi. Lo smartphone HONOR, inoltre, è alimentato da una mega batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida, monta un velocissimo modem 5G e anche una fotocamera tripla con sensore principale da 100MP per foto e video sempre ad altissima risoluzione.

È praticamente impossibile trovare una migliore offerta online per acquistare il validissimo mediogamma Android di HONOR, quest’oggi in super sconto su Amazon ad appena 229€. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in 1 giorno lavorativo con tanto di consegna rapida con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.