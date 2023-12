TRIPLA cam 100MP, Android 13 e display 90Hz: -31% per HONOR 90 Lite

eBay inizia a scaldare i motori in questa settimana che ci accompagna a Natale e lo fa con l’ottimo HONOR 90 Lite 5G proposto a un prezzo incredibile. Infatti, sfruttando lo sconto scioccante del 31%, lo smartphone Android del colosso cinese può essere tuo ad appena 194€ con un risparmio immediato di 85€.

HONOR 90 Lite 5G ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze senza scendere a compromessi, partendo da un design da vero top di gamma (notare l’ottimizzazione delle cornici) arrivando fino a una scheda tecnica davvero niente male.

HONOR 90 Lite 5G è in caduta libera su eBay a un prezzo molto conveniente: occasione shock

Il mediogamma a marchio HONOR monta un bellissimo pannello da 6.7 pollici super smooth a 90Hz ideale per guardare tutti i video che vuoi ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano un potente processore octa core è affiancato da 8/256 GB di memoria, un velocissimo modem 5G e anche una mega batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Come se non bastasse, lo smartphone di HONOR monta anche un eccellente modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 100MP in grado di scattare foto ad altissima risoluzione e registrare video sempre di alto livello.

Preparati a scartare il tuo regalo di Natale con qualche giorno di anticipo grazie a eBay, l’unico store che ti permette di acquistare l’ottimo mediogamma di HONOR a un prezzo davvero conveniente; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in pochissimi giorni e senza costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.