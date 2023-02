Tre truffe VPN comuni a cui fare attenzione nel 2023

Nuovo anno, truffe (purtroppo) di sempre. In questo 2023, fai attenzione ai possibili raggiri. Specialmente nel mercato delle VPN, dove non è raro che aziende poco serie predino ignari utenti nel tentativo di rubare i loro dati sensibili e personali. Insomma, l’esatto contrario di quanto farebbe un servizio VPN serio. In questo articolo, grazie ai consigli di Surfshark VPN, ti illustreremo 3 delle truffe più comuni in ambito VPN e come evitare di cascarci.

1. Le VPN “freemium”

Quando un servizio VPN gratuito non è una trappola colma di malware, è molto probabile che si tratti invece di una versione “prova” di un pacchetto completo. Questi servizi a metà prendono il nome di “freemium”, il cui obiettivo è quello di permettere all’utente di testare il servizio prima di finalizzare l’acquisto. O almeno, così dovrebbe essere.

La realtà dei fatti potrebbe in alcuni casi rivelarsi ben diversa. Esistono aziende truffaldine che promettono un servizio gratuito, ma che in realtà si rivela essere una versione di prova estremamente limitata, con pochi server e magari pure lenti, il cui fine ultimo è quello di frustrare l’utente a tal punto da spingerlo ad acquistare la versione completa.

In altri casi, potresti finire per “pagare” la tua VPN gratuita attraverso annunci, spesso fastidiosi e molesti. Per non parlare dei servizi che invece di garantire protezione e sicurezza vendono i dati degli utenti a terzi. E come non citare i malware che si mascherano da VPN per attaccare il dispositivo dell’utente? Il consiglio è sempre quello di affidarsi ad aziende dalla rinomata serietà, come Surfshark VPN.

2. Quando la VPN chiede troppe informazioni

In quanto strumento volto alla protezione della privacy, va da sé che una VPN dovrebbe richiedere il minor numero possibile di dati personali, sia nella registrazione che nell’utilizzo del servizio. Perciò, se il tuo provider ti chiede l’indirizzo di casa o il numero di telefono quando non necessario, resta in allerta: potrebbe trattarsi di un tentativo di truffa.

3. Attenzione alle recensioni false

I truffatori sanno bene che i clienti si fidano dei commenti, feedback e recensioni pubblicate online. Crearsi una bella reputazione è quindi uno dei tanti metodi utilizzati per attrarre la fiducia delle potenziali vittime. Perciò, quando scegli la tua nuova VPN, controlla tutti i commenti pubblicati, compresi quelli negativi. Se noti uno schema ricorrente, frasi simili tra loro, la probabilità che si tratti di recensioni false – e che l’applicazione che stavi per scaricare sia una truffa – è molto alta.

Scegli una VPN affidabile e sicura, come Surfshark

Con Surfshark, hai la certezza di una VPN sicura, 100% affidabile e che davvero protegge la tua navigazione online. Non siamo noi a dirlo, ma le migliaia di utenti che ogni giorno utilizzano i suoi servizi. Ciò che contraddistingue Surfshark dai provider concorrenti è proprio il suo occhio di riguardo nei confronti della sicurezza, di cui ne garantisce i più elevati standard grazie a protocolli veloci e protetti (WireGuard, OpenVPN e IKEv2/IPsec), crittografia AES 256 GCM, una rigorosa politica no-log e DNS privato su ogni server.

L’offerta che Surfshark VPN propone ai suoi utenti è piuttosto ricca. C’è la funzione CleanWeb, per navigare senza annunci pubblicitari, tracker, malware e tentativi di phishing, Bypasser, che consente a determinate app e siti web di ignorare la VPN (ad esempio i servizi di mobile banking), così da non doverla disattivare ogni volta. Kill Switch ti tutela in caso di perdita della connessione, mentre l’esclusiva Camouflage Mode garantisce che persino il tuo provider di servizi internet non possa rilevare che stai utilizzando una VPN. Anonimato garantito.

Grazie alla promozione in corso, puoi ottenere uno sconto dell’82% se scegli di sottoscrivere un abbonamento biennale. Il prezzo crolla, così, a soli 2,30 euro al mese: uno tra i più convenienti nel panorama delle VPN. In più, ricevi due mesi gratis offerti da Surfshark.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.