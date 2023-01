Tre ottime cuffie della Sennheiser ad un prezzo imbattibile: super sconti di Amazon

Stai cercando una cuffia over-ear di qualità premium? Abbiamo quello che fa al caso tuo. Oggi vogliamo segnalarti tre interessanti offerte di Amazon per altrettante cuffie top di gamma della Sennheiser, brand che non richiede grosse presentazioni: è uno dei più amati dagli audiofili. E per ottimi motivi: produce alcune delle migliori cuffie sul mercato.

Come dicevamo, in totale sono tre le cuffie proposte in saldo. La buona notizia è che occupano tre fasce di mercato relativamente diverse e, dunque, ce n’è davvero per tutte le tasche. Ti possiamo garantire che sono tutte e tre delle ottime cuffie, anche il modello che, sulla carta, dovrebbe essere un entry-level.

La prima offerta riguarda le Sennheiser HD 559, delle cuffie auricolari premium con un design ad apertura posteriore. Offrono un suono nitido e preciso: la banda di frequenza di 14-26.000 Hz fornisce una gamma completa di suoni, dalle basse alle alte frequenze, per un’esperienza di ascolto immersiva. L’archetto imbottito e i cuscinetti auricolari lussuosi sono perfetti per lunghe sessioni di ascolto, garantendo massimo comfort per le orecchie. Il robusto cavo staccabile da 3 m e jack da 6,3 mm garantisce invece una maggiore libertà di movimento. Insomma, davvero niente male. Prezzo? 87,98€, grazie ad uno sconto del 32%.

Ci spostiamo sul modello di fascia superiore, le Sennheiser Hd 450Bt. Ci spostiamo in un campionato leggermente differente, perché in questo caso stiamo parlando di delle cuffie Bluetooth / Wireless (con supporto a Siri e Google Assistant) che offrono anche la cancellazione attiva del rumore (ANC). Stiamo parlando di delle cuffie premium con bassi dinamici e profondi; supportano codec audio di alta qualità, come aac e aptx a bassa latenza. La durata della batteria di 30 ore significa che si può ascoltare la musica per giorni senza dover ricaricare le cuffie. L’app Sennheiser Smart Control permette di accedere all’equalizzazione, alla modalità podcast e all’aggiornamento firmware. Inoltre, i controlli intuitivi, come il pulsante virtual assistant, consentono di interagire con Siri e Google Assistant. Oggi possono essere tue a 153,98€, grazie ad uno sconto del 13%. Ci sentiamo di consigliartele vivamente.

Arriviamo quindi alle top di gamma. Le Sennheiser HD 660 S sono il prodotto più completo e avanzato di questa nostra breve lista, ma sono ovviamente anche il modello di cuffia più costoso. Troviamo un design progettato appositamente per offrire una distorsione armonica estremamente bassa, inoltre i driver a selezione manuale consentano di impostare le tolleranze esatte di accoppiamento sinistra e destra (± 1 dB) per un’ottima precisione complessiva. Il cavo scollegabile da 3m è rinforzato in fibra para-aramidica ed è realizzato in rame di alta qualità in modo da offrire un basso rumore di fondo. Insomma, un prodotto per veri audiofili. Prezzo: 413,68€, con un risparmio di oltre 80€ sul prezzo di listino.

