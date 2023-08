Trasformare una foto in un avatar

La creatività e il web sono spesso due elementi che si accompagnano e che permettono agli utenti di personalizzare e condividere i propri contenuti online. Ogni giorno, infatti, si possono trovare nuovi filtri ed effetti per rendere unico il proprio profilo. Sul web, inoltre, si può assumere l’identità di un avatar, ovvero una rappresentazione grafica di sé stessi basata su una foto personale, da usare sui social come immagine del profilo o anche come emoji. Creare il proprio avatar è molto semplice: basta avere una foto e l’applicazione adatta.

Cos’è un Avatar

Un avatar è una rappresentazione grafica che si basa su una fotografia reale. La generazione di un avatar personalizzato permette di esprimere la propria identità e personalità online e possono essere utilizzati su diversi siti web e applicazioni, come social network, forum, blog, giochi e chat. Esistono diverse applicazioni che generano degli avatar in vari stili, che si possono salvare e condividere facilmente. Alcune di queste applicazioni sono specifiche per creare avatar, mentre altre sono integrate nei social come Facebook o Instagram.

Bitmoji e Zmoji da foto ad avatar

Bitmoji è l’app che permette di creare un avatar personalizzato a partire da una foto. Nell’applicazione è possibile scegliere lo stile di grafica desiderato e personalizzare il proprio avatar con abiti di vario genere. Inoltre, è presente una vasta libreria di adesivi che mostrano emozioni, preferenze, attività e molto altro. Nella pratica, dopo aver creato un account, è possibile personalizzare l’avatar scegliendo tra vari stili, modificando i capelli, gli occhi, o ancora i vestiti e accessori. Sempre per creare un avatar a partire da una foto o anche da zero è presente un’altra applicazione, Zmoji. In questa applicazione l’avatar può essere personalizzato con vari tratti del viso, accessori, vestiti e sfondi. L’app offre anche una tastiera personalizzata per inviare adesivi e GIF con l’avatar appena realizzato su WhatsApp e tante altre app.

Avatoon per un avatar realistico

L’applicazione Avatoon genera un avatar realistico a partire da una foto. L’app usa la tecnologia di intelligenza artificiale per analizzare il volto e trasformarlo in un avatar. È possibile personalizzare l’avatar con tutti gli elementi essenziali del proprio volto come vari stili di capelli, occhi, bocca, naso, orecchie e altri dettagli. Ma non solo, è possibile anche cambiare l’abbigliamento e lo sfondo, così da rendere l’avatar il più personale possibile.

SuperMii e Dolify: tra anime e dolly

SuperMii è un’app per creare un avatar in stile anime, con una grafica colorata e dettagliata. La scelta è vasta sono infatti presenti vari tipi di anime, come chibi, kawaii, moe, shonen e shojo. Anche in questo caso non manca la personalizzazione dei dettagli principali del proprio volto. SuperMii permette di salvare l’avatar nel rullino fotografico, per condividere o utilizzare l’avatar in modo semplice e veloce. Per rimanere sulla scia di un avatar più particolare e diverso, un’altra applicazione è Dolify in questo caso ci troviamo davanti la generazione di un avatar in stile bambola. L’applicazione è intuitiva e simpatica, in pochi semplici passaggi si può creare un avatar perfettamente in stile bambola. Tutte le applicazioni permettono di giocare con la propria immagine, identificandosi in un personaggio animato.

Memoji la funzione integrata su iPhone

Le Memoji sono delle emoji personalizzate che si creano su iPhone o iPad, a partire dal proprio aspetto e dalla propria personalità. Con le Memoji, si possono inviare messaggi, foto e video più espressivi e divertenti, usando la propria voce e le proprie espressioni facciali. L’app usa la tecnologia di realtà aumentata per rilevare il volto e trasformarlo in un avatar cartoon. Le Memoji si possono usare anche in FaceTime, per diventare un personaggio animato durante le chiamate. Per creare le Memoji, si usa l’app Messaggi, e le Memoji create si trasformano automaticamente in adesivi, da utilizzare in chat o su altri social.

Come creare un avatar su Facebook

Facebook oltre che essere il social della condivisione è anche un mezzo per creare il proprio avatar. Infatti, per rendere il profilo più originale e divertente è possibile creare un avatar animato a partire da una foto, usando direttamente l’app ufficiale di Facebook. Ecco come fare:

Aprire l’app di Facebook;

Accedere al profilo personale;

Selezionare Menu;

Premere “Vedi il tuo profilo”;

Selezionare l’icona blu, sopra la fotocamera;

Scegliere creare il tuo avatar,

Iniziare a personalizzare l’avatar.

In questo modo è possibile creare un avatar scegliendo tutte le caratteristiche personali, confermare al termine del processo e utilizzare l’avatar come si preferisce.

Come creare un avatar su Instagram

Instagram è un’altra app molto famosa, anche in questo social è possibile creare un avatar su Instagram, usando una funzione chiamata Face Filters, che permette di applicare degli effetti divertenti al volto. Alcuni di questi effetti ti trasformano in un avatar cartoon, in un animale o in un personaggio famoso. Ecco come fare:

Aprire Instagram;

Accedere all’account personale;

Toccare l’icona del +;

Accedere alla modalità “Storia”;

Scorrere verso destra verso i vari filtri;

Toccare per scattare una foto, premere per registrare un video.

I social permettono di trasformare il volto, attraverso i filtri o le impostazioni avatar, in pochi secondi. Anche semplicemente inquadrando il volto con la fotocamera senza il bisogno di caricare una propria foto.

Come creare un avatar su WhatsApp

Non solo i social offrono la possibilità di creare un avatar, ma anche WhatsApp, l’app di messaggistica più usata al mondo, ha questa funzione. Per creare un avatar su WhatsApp da usare come immagine del profilo o come emoji, basta seguire questi semplici passaggi:

Aprire WhastApp;

Scegliere “Impostazioni”;

Selezionare “Avatar” sotto il nome;

Scegliere “Crea il tuo avatar”;

Procedere con “Inizia”;

Creare il proprio avatar;

Confermare e salvare.

WhatsApp permette di creare in pochi secondo il proprio avatar, che può essere utilizzato sia sullo stato che sulle chat con tutti i contatti.