Trasforma iPad o Surface in un eNote senza spendere una fortuna

Già prima della crescente popolarità dei tablet E Ink – o eNote – era possibile usare delle penne su tablet o PC dotati di un’apposita tecnologia che consentiva di scrivere o disegnare, ma dobbiamo dire che l’esperienza non è mai stata ottimale. Se da un lato una soluzione di questo tipo ci risolve il problema di prendere degli appunti veloci, dall’altro le caratteristiche del display troppo liscio e lucido non ci permettono di sentire quel feedback che normalmente abbiamo quando scriviamo su un blocco di carta.

Poi sono arrivati gli eNote, dispositivi progettati appositamente per scrivere o disegnare, che si ripropongono proprio di emulare la sensazione di una penna che scorre su un foglio di carta, con display più ruvidi e monocromatici, come quelli dei Kindle, e stilo che permettono di modificare il tratto in base alla pressione e all’inclinazione.

Alcuni di questi, come il popolare reMarkable 2, si limitano alle funzioni di scrittura ed annotazione e, come abbiamo visto nella nostra recensione, lo fanno veramente bene. Altri, come i dispositivi della linea Boox di Onyx, offrono funzionalità più ampie grazie al sistema operativo Android e ai molteplici modelli che si differenziano in dimensioni e tecnologia dello schermo (ci sono anche quelli a colori!). Un Boox è un vero e proprio tablet Android completo di Play Store da cui scaricare tutte le applicazioni di cui possiamo aver bisogno, ma con un display E Ink Carta ed un refresh limitato rispetto a quello dei tablet o dei PC.

L’ideale sarebbe quindi quello di avere un tablet per tutte le applicazioni più grafiche, compresa la visione dei video e l’ascolto della musica, e di un eNote per leggere eBook, prendere annotazioni su documenti, scrivere e disegnare. Ma comprendiamo che per molti la doppia spesa può non essere sostenibile, né che sia pratico portarsi dietro un doppio device che va ad aggiungersi allo smartphone e ad altri dispositivi elettronici.

Vediamo quindi come possiamo fare per ottimizzare il nostro iPad o Microsoft Surface per renderne l’esperienza il più possibile equivalente a quella di un eNote, così da acquistare un solo dispositivo adatto a tutti gli usi. Di base abbiamo bisogno di due semplici accessori che ci vengono incontro con una spesa limitata.

Pellicola effetto carta

Il primo step sta nell’applicare al nostro iPad o Microsoft Surface una pellicola effetto carta, ovvero una pellicola che aggiunge alla tradizionale funzione di protezione dai graffi una ruvidità simile a quella della carta.

L’idea è venuta ad un’azienda italianissima che si è specializzata proprio nella commercializzazione di questo tipo di pellicola: parliamo di Doodroo, che propone un’ampia gamma di pellicole per diversi tipi di dispositivi elettronici, tutte accomunate dalla caratteristica di donare un effetto carta allo schermo su cui viene applicata.

Scrivere o disegnare su una superficie ruvida, poi, ci permette anche di avere una maggiore precisione, dal momento che la penna può facilmente scivolare su un display lucido.

Ma non si tratta solo di ruvidità, sicuramente una caratteristica fondamentale per avere quella sensazione di attrito quando la penna scorre sul display. I display degli eNote, infatti, non sono retroilluminati, e quelli con illuminazione hanno dei LED sulla parte superiore, così da non investire direttamente gli occhi e non affaticare la vista anche per periodi prolungati di lettura o scrittura.

Le pellicole Doodroo filtrano quelle parti della luce che infastidiscono la vista, inoltre sono antiriflesso; quindi, anche la lettura è più confortevole, dal momento che non avremo più quel fastidioso riflesso delle lampade, della luce in ingresso dalla finestra o di qualsiasi altra sorgente luminosa.

Inoltre, queste pellicole sono completamente anti-impronte, riuscendo così a mantenere il display pulito e decisamente più gradevole alla vista. Aggiungiamo che, sebbene la pellicola vada a modificare l’esperienza visiva per renderla più simile a quella di un eNote, questo non significa che la visione di video venga compromessa: possiamo continuare a guardare film e serie TV durante i viaggi in treno o in aereo senza alcun problema. Aggiungiamo poi che la pellicola per Surface ha ottenuto anche la certificazione “Designed for Microsoft Surface” ad attestarne la bontà.

La gamma di pellicole effetto carta di Doodroo comprende quelle per i Microsoft Surface Pro, per tutti i modelli di iPad, iPad Pro e iPad Air, ma anche per reMarkable 2 e per tutti i modelli di eNote Boox. Per questi ultimi, sebbene già nativamente dotati di un display effetto carta, la pellicola Doodroo aggiunge una maggiore protezione ed un attrito superiore. Il prezzo è di circa 35 euro, e ogni confezione comprende due pellicole e tutto il necessario per una corretta applicazione.

Penna multifunzione

Il secondo accessorio di cui abbiamo bisogno è una penna multifunzione, e a differenza di quanto visto per le pellicole qui la concorrenza è molto più forte e i modelli disponibili sono molteplici. A partire dalle penne ufficiali, come la Apple Pencil per gli iPad e la Microsoft Surface Pen per i Surface, che sebbene siano indubbiamente ottimizzate per i rispettivi dispositivi possono arrivare ad un prezzo piuttosto elevato e ben oltre i 100 euro.

Siamo andati quindi a cercare fra le tantissime penne compatibili che si possono acquistare online e ne abbiamo provate diverse, scegliendo alla fine i modelli che secondo la nostra esperienza riescono a garantire la migliore scrittura senza dover rinunciare ad alcuna funzionalità.

La scelta finale è caduta sui modelli di Andana, azienda focalizzata proprio sulle penne per tablet e PC, ma che commercializza anche altri accessori interessanti come le tastiere meccaniche con un design che ricorda le vecchie macchine da scrivere. Vediamo quindi le proprietà di queste penne, e perché le abbiamo scelte fra i tanti modelli.

Andana produce tre famiglie di penne per tablet: abbiamo le penne per iPad, compatibili con il protocollo di Apple per la scrittura; quelle con protocollo MPP, adatte a Microsoft Surface e PC con sistema operativo Windows; e quelle con protocollo USI, per i Chromebook più moderni.

Tutte le penne Andana supportano 4096 livelli di pressione e l’inclinazione (tilt), quest’ultima utile soprattutto a chi disegna per fare – ad esempio – effetti come il chiaroscuro. Sia la penna per iPad che quella per Surface hanno poi l’aggancio magnetico per rimanere ben salde sul bordo del tablet, e una porta USB-C per la ricarica della batteria. L’autonomia è lunghissima, arrivando anche a oltre cento ore di lavoro per la penna MPP, e la ricarica rapida ci permette in entrambi i casi di ottenere energia a sufficienza per una intera giornata di lavoro collegando il caricatore solo per pochi minuti.

La penna Andana A11 per iPad, poi, ha un tasto multifunzione con funzionalità diverse in caso di pressione singola, doppia, tripla o prolungata, e quando collegata via Bluetooth ad un iPad di generazione più recente ci permette di visualizzare la percentuale della batteria sullo schermo del tablet. Il prezzo è di soli €35, molto meno della Apple Pencil originale.

La penna Andana MPP 2.0 per Microsoft Surface e PC Windows, invece, non richiede alcun collegamento Bluetooth, presenta sia un tasto vicino alla punta per eseguire il click destro del mouse, sia uno strumento gomma sull’estremità posteriore per cancellare scritte o disegni. Il prezzo è di circa €45.

Tutte le penne Andana hanno la punta removibile, così da poterla cambiare in caso di danni, e includono una punta di ricambio in confezione. Chi volesse, poi, può acquistare ulteriori punte per la propria penna, disponibili in confezioni da tre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.