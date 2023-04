TP-Link Tapo P110: casa domotica in un lampo con 2 prese smart a 22€

Hai deciso di far diventare anche la tua casa intelligente ma non vuoi spendere troppo? Allora dai un’occhiata a questa super offerta. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello 2 prese smart TP-Link Tapo P110 a soli 22,99 euro, invece che 28,99 euro.

Un ottimo sconto del 21% che ti permette di risparmiare e soprattutto di avere due prese intelligenti molto semplici da installare. In poco tempo puoi far diventare la tua casa domotica e semplificare tantissime attività quotidiane.

TP-Link Tapo P110: casa intelligente con una spesa ridicola

Queste 2 prese smart TP-Link Tapo P110 sono molto semplici da configurare. Una volta che le ha inserite in una presa di corrente, scarichi l’app Tapo sul tuo smartphone o tablet, e le colleghi con pochi passaggi alla tua rete WiFi. A quel punto puoi controllare qualsiasi cosa collegata dal tuo dispositivo anche mentre sei fuori casa.

Puoi accendere o spegnere le lampade o gli elettrodomestici. Così controlli meglio i consumi e gestisce tutto anche quando non sei in casa. Avrai la possibilità di simulare la tua presenza per dissuadere eventuali malintenzionati. Se poi le colleghi a un dispositivo Echo puoi parlare con Alexa o Google Assistant e non è richiesto nessun hub.

Inutile fare molti giri di parole, a questa cifra sono da prendere al volo. Trasformi subito qualsiasi elettrodomestico e lo fai diventare intelligente in pochissimo. Quindi vai adesso su Amazon e acquista le tue 2 prese smart TP-Link Tapo P110 a soli 22,99 euro, invece che 28,99 euro. Se completi l’ordine subito le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.