TP-Link Tapo P105: 2 prese WiFi a nemmeno 20€, Amazon SHOCK

Voglio segnalarti questa offerta che ti permette di avere subito una casa domotica con una cifra davvero piccolissima. Vuoi sapere come? Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello 2 prese WiFi TP-Link Tapo P105 a soli 19,99 euro, invece che 24,99 euro.

Un’ottima offerta che ti dà la possibilità voi di avere una casa intelligente. Con queste 2 prese WiFi potrai controllare i tuoi dispositivi collegati in un modo semplicissimo. Anche mentre sei fuori casa puoi accenderli o spegnerli e addirittura monitorare i consumi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

TP-Link Tapo P105: piccola spesa e grande resa

Partiamo col dire che queste 2 prese WiFi TP-Link Tapo P105 hanno un design compatto e quindi non occupano poco spazio. Le colleghi facilmente alla tua rete WiFi di casa in pochi passaggi nell’app dedicata, che puoi scaricare gratuitamente. E sempre tramite l’app puoi accendere e spegnere ogni tuo dispositivo collegato anche mentre non sei a casa.

Programma l’accensione di un elettrodomestico o una lampada. Crea un timer per far spegnere un dispositivo quando ha finito il suo utilizzo. Puoi simulare la tua presenza in casa e scoraggiare così qualche mal intenzionato. Visualizza i consumi in app e decidi quali elettrodomestici è meglio spegnere per limitare le spese. Puoi anche controllarli con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Insomma con una cifra davvero irrisoria semplifichi una marea di attività quotidiane e rendi la tua vita più semplice. Quindi vai subito su Amazon e acquista le tue 2 prese WiFi TP-Link Tapo P105 a soli 19,99 euro, invece che 24,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

