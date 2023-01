Tp-Link: la striscia LED WiFi a POCHISSIMO (5m x 2) SCONTO del 44%

Torna un’incredibile offerta che ti permette di dare un tocco smart alla tua casa con una piccolissima spesa. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la striscia LED WiFi Tp-Link o a soli 27,99 euro, invece che 49,99 euro.

Grazie a questo sconto incredibile del 44% fai un vero colpaccio. Risparmi e rendi subito la tua casa intelligente. Infatti queste due strisce LED sono compatibili con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. Potrai illuminare le stanze del colore che preferisci scegliendo tra un’infinità di combinazioni. Gestisce tutto tramite con il pratico telecomando o con il tuo smartphone anche mentre sei fuori casa.

Tp-Link: striscia LED WiFi a un prezzo da non credere

Questa striscia LED è super versatile. La potrai facilmente installare sotto i mobili della cucina, all’interno di armadi o cassetti e perfino nella tua auto. Sono veramente tantissime le possibilità che avrai a disposizione. Oltre a questo puoi scegliere tra 16 milioni di colori quello che più si adatta alla situazione. Crea l’atmosfera giusta e dai un tocco di stile alla tua casa.

Gode di un rivestimento lucido che protegge i componenti elettrici e resiste alle piegature. È dotata di un supporto adesivo che ti permette d’installarla praticamente ovunque. Possiede degli appositi segni che ti permetteranno di tagliarla in modo da avere la dimensione che ti serve. Grazie all’app Tapo, disponibile gratuitamente sia per Android che per iOS, potrai sfruttare tutte le sue potenzialità anche da remoto. Ad esempio puoi cambiare il colore, programmare l’accensione e lo spegnimento e impostare un pre-set da usare con un semplice click.

Non perdere questa fantastica occasione, sii rapido perché durerà poco. In questo momento è una delle cose più richieste su Amazon. Per cui acquista subito la tua striscia LED WiFi Tp-Link o a soli 27,99 euro, invece che 49,99 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.