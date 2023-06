TP-Link sgancia la BOMBA: striscia LED WiFi a MENO di 20€

Se hai una casa domotica e vuoi aggiungere un altro tocco smart o sei alle prime armi e vuoi cominciare da qualcosa di non troppo costoso, dai un’occhiata a questa offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la striscia LED WiFi TP-Link Tapo L900 a soli 19,99 euro, invece che 29,99 euro.

Questa offerta è davvero straordinaria. Grazie a uno sconto del 33% potrai risparmiare un bel po’ e soprattutto portati a casa un gadget meraviglioso. In modo semplice e veloce puoi creare l’atmosfera che vuoi all’interno delle due stanze. Questa striscia LED è semplicissima da installare ed è molto versatile. Inoltre è compatibile con i comandi vocali.

TP-Link Tapo L900: crea l’atmosfera che vuoi

Con la striscia LED TP-Link Tapo L900 puoi veramente creare in ogni momento l’atmosfera che desideri. Potrai scegliere tra 16 milioni di colorie diverse tonalità di bianco. Puoi controllare l’illuminazione direttamente con lo smartphone tramite l’app dedicata, anche quando sei fuori casa. Ed è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Questa striscia LED ti offre la possibilità di tagliarla e accorciarla come desideri. È dotata di un supporto adesivo e quindi la puoi appiccicare in modo semplice dove vuoi. Inoltre non richiede un hub in confezione trovi anche un controller box per accendere e spegnere le luci in modo veloce.

Davvero un’offerta da non lasciarsi scappare. A questo prezzo la vorranno tutti ma le unità disponibili non sono infinite. Quindi prima che sia tardi vai subito su Amazon e acquista la tua striscia LED WiFi TP-Link Tapo L900 a soli 19,99 euro, invece che 29,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

