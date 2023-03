Tp-Link: l'hub USB 4 in 1 a METÀ PREZZO su Amazon, solo 9,99€

È inutile, le porte USB sono sempre poche e, soprattutto nei portatili, sono ancora meno. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa offerta spettacolare. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello l’hub USB Tp-Link 4 in 1 a soli 9,99 euro, invece che 19,99 euro.

Grazie a questo sconto del 50% avrai un notevole risparmio e soprattutto un dispositivo utile e versatile. Grazie ai suoi 4 ingressi USB 3.0 potrai sdoppiare una sola porta del tuo dispositivo e godere di trasferimenti veloci. È super compatto, robusto e compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi.

Tp-Link: l’hub che devi avere costa poco

Questo hub ha diverse caratteristiche interessanti. Inoltre il suo prezzo è già di per sé basso ma con questo sconto è assolutamente da avere, senza pensarci troppo. Grazie alle sue 4 porte USB 3.0, se ad esempio inserisci una pendrive potrai trasferire i file in modo veloce, fino a 5 Gbps. Anche una periferica come un mouse o una tastiera saranno fluidi e senza ritardi.

Ovviamente è retro compatibile con le interfacce 2.0 e 1.1, per cui non dovrai preoccuparti perché tutti i dispositivi funzioneranno perfettamente. È dotato di indicatori LED indipendenti che si illuminano quando la porta USB è in funzione. È compatibile, senza nessuna installazione richiesta, con Windows, Mac OS e Linux. Il suo design pratico e leggero lo rende perfetto anche per potertelo portare dietro ovunque tu voglia. Infatti ha il cavetto pieghevole che torna all’interno del case e quindi occupa pochissimo spazio. Ed è anche molto robusto.

Insomma a un prezzo così basso non potrai trovare di meglio. Devi essere rapido perché è un’offerta così vantaggiosa durerà molto poco. Quindi per non rischiare di perderla vai adesso su Amazon e acquista il tuo hub USB Tp-Link 4 in 1 a soli 9,99 euro, invece che 19,99 euro. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime. Se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.