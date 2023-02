TP LINK fuori tutto: telecamera WiFi e presa SMART a prezzo REGALO

Se sei alla ricerca di un sistema di sorveglianza affidabile per la tua casa, la Telecamera Wi-Fi Interno e la TP-Link Presa Wi-Fi Tapo P100 sono una combinazione perfetta per tenere sotto controllo la tua casa e automatizzare alcune delle tue attività domestiche. Unite in questo bundle da non perdere, le ricevi a casa e non smetti più di utilizzarle.

Ora disponibili su Amazon, puoi acquistarle a prezzo speciale. Non devi far altro che aprire la pagina e completare l’acquisto per approfittare del 33% di sconto. Praticamente risparmi circa venti euro e ottieni tutto ad appena 34€. Cosa aspetti?

Basta avere un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account per beneficiare di spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.

TP Link: presa smart e telecamera WiFi con un unico acquisto

La TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno è una videocamera di sorveglianza ad alta definizione che ti consente di monitorare la tua casa in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Grazie alla risoluzione 1080P, potrai vedere tutti i dettagli e gli angoli della tua casa con un’immagine chiara e nitida.Infatti devi sapere che non mancano al suo interno tecnologie di ultima generazione come la:

visione notturna;

il movimento orizzontale a 360°;

a 360°; il controllo vocale con assistenti;

con assistenti; il rilevamento di movimento.

La TP-Link Presa Wi-Fi Tapo P100, invece, ti consente di rendere smart alcune delle tue attività domestiche, come accendere e spegnere le luci, controllare un determinato prodotto tutto da remoto. Grazie alla sua connessione Wi-Fi, puoi controllare la presa con la tua voce, tramite l’assistente vocale di Alexa o Google Home, o tramite l’applicazione mobile, ovunque tu sia.

La combinazione di questi due prodotti ti consente di avere il massimo controllo sulla tua casa, in modo semplice e pratico. Potrai avere sempre tutto sotto controllo e nel vero senso della parola. Non ha importanza che si tratti di sicurezza o di funzioni a distanza: ti basta prendere in mano lo smartphone per accedere alle impostazioni che più desideri.

Proprio per i motivi che ti ho elencato, credo che il bundle che ti mette a disposizione TP Link sia praticamente imperdibile. Approfitta dello sconto in corso su Amazon e acquista entrambi i prodotti ad appena 34,98€.

