TP-Link e Amazon fanno il BOTTO: presa WiFi REGALATA a 8€

Vuoi che ogni tuo elettrodomestico e dispositivo diventi smart? Allora non perdere questa super occasione che sto per segnalarti. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello la presa intelligente TP-Link a soli 8,99 euro, invece che 12,99 euro.

È vero che il prezzo originale senza ribasso non è comunque esagerato ma perché pagare di più quando si può avere lo stesso dispositivo a meno? Quindi se sei anche tu un risparmiatore compulsivo come me approfitta dello sconto del 31% e portati a casa questa presa intelligente spettacolare a pochissimo.

TP-Lin: la presa che trasforma tutto in dispositivi smart

Sicuramente la straordinaria peculiarità di questa presa è che riesce a far diventare un dispositivo che normalmente non è smart in uno smart. E non serve nemmeno essere degli esperti in materia. Basta collegarla a una presa della corrente di casa, scaricare l’applicazione e seguire i pochi passaggi di configurazione. In un attimo ciò che colleghi diventa intelligente.

Il suo design compatto ti garantisce la possibilità di posizionarla praticamente ovunque. Inoltre è una presa schuko. Tramite il tuo smartphone la puoi controllare da remoto. Puoi impostare l’accensione e lo spegnimento della presa, e quindi del dispositivo collegato, durante la giornata. È perfettamente compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant senza la necessità di avere un hub.

Davvero una promozione d’oro. Per cui non lasciartela sfuggire perché ovviamente durerà poco. Prima che sia tardi e il prezzo salga, vai su Amazon e acquista la tua presa intelligente TP-Link a soli 8,99 euro, invece che 12,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

