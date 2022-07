Tour de France 2022: come vederlo in streaming dall'estero

Oggi, 1° luglio 2022, si parte con il Tour de France. Si tratta di una delle corse a tappe più importanti al mondo. Sono tantissimi gli appassionati di ciclismo che non vogliono perdersi nemmeno un minuto di questo evento internazionale.

Se anche tu sei tra questi e sei in Italia perfetto. Potrai godertelo in streaming o su RayPlay o tramite Discovery+ su Eurosport. Ma se per qualsiasi ragione, lavoro o vacanza, sei all’estero allora potresti avere qualche problema nel riuscirti a collegare.

Ad ogni modo non disperare. La soluzione c’è e si chiama ExpressVPN. Questa speciale applicazione è disponibile per tutti i dispositivi e i sistemi operativi più diffusi. Ti basterà installarla sul device dal quale desideri vedere il Tour de France.

Una volta attivata ExpressVPN, se ti trovi all’estero, non devi far altro che selezionare un server in Italia tra quelli disponibili. Così facendo non solo aggirerai le restrizioni geografiche imposte dalle piattaforme, ma otterrai anche una connessione ottimizzata per uno streaming ancora più veloce e fluido.

Tutte le tappe del Tour de France

Oggi ha inizio il Tour de France 2022. Si tratta di un evento molto atteso e seguito in tutto il mondo. Nell’elenco che segue, trovi tutte le tappe incluse quest’anno, compresi i relativi chilometri di percorrenza, che in totale sono 3.328, e i giorni di riposo:

1 luglio : 13,2 Km, Crono Copenaghen-Copenaghen

: 13,2 Km, Crono Copenaghen-Copenaghen 2 luglio : 202,5 Km, Pianura Roskilde – Nyborg

: 202,5 Km, Pianura Roskilde – Nyborg 3 luglio : 182 km, Pianura Vejle – Sønderborg

: 182 km, Pianura Vejle – Sønderborg 4 luglio : Riposo, Lille

: Riposo, Lille 5 luglio : 171,5 Km, Collina Dunkerque – Calais

: 171,5 Km, Collina Dunkerque – Calais 6 luglio : 154 Km, Collina Lille – Wallers Arenberg

: 154 Km, Collina Lille – Wallers Arenberg 7 luglio : 220 Km, Collina Binche – Longwy

: 220 Km, Collina Binche – Longwy 8 luglio : 176,5 Km, Montagna Tomblaine – La Super Planche des Belles Filles

: 176,5 Km, Montagna Tomblaine – La Super Planche des Belles Filles 9 luglio : 186,5 Km, Collina Dole – Lausanne

: 186,5 Km, Collina Dole – Lausanne 10 luglio : 193 Km, Montagna Aigle – Châtel

: 193 Km, Montagna Aigle – Châtel 11 luglio : Riposo, Morzine

: Riposo, Morzine 12 luglio : 148,5 Km, Collina Morzine – Megève

: 148,5 Km, Collina Morzine – Megève 13 luglio : 152 Km, Montagna Albertville – Col du Granon

: 152 Km, Montagna Albertville – Col du Granon 14 luglio : 165,5 Km, Montagna Briançon – Alpe d’Huez

: 165,5 Km, Montagna Briançon – Alpe d’Huez 15 luglio : 193 Km, Pianura Bourg d’Oisans – Saint-Etienne

: 193 Km, Pianura Bourg d’Oisans – Saint-Etienne 16 luglio : 192,5 Km, Collina Saint-Etienne – Mende

: 192,5 Km, Collina Saint-Etienne – Mende 17 luglio : 202,5 Km, Pianura Rodez – Carcassonne

: 202,5 Km, Pianura Rodez – Carcassonne 18 luglio : Riposo, Carcassonne

: Riposo, Carcassonne 19 luglio : 178,5 Km, Collina Carcassonne – Foix

: 178,5 Km, Collina Carcassonne – Foix 20 luglio : 130 Km, Montagna Saint-Gaudens – Peyragudes

: 130 Km, Montagna Saint-Gaudens – Peyragudes 21 luglio : 143,5 Km, Montagna Lourdes – Hautacam

: 143,5 Km, Montagna Lourdes – Hautacam 22 luglio : 188,5 Km, Pianura Castelnau-Magnoac – Cahors

: 188,5 Km, Pianura Castelnau-Magnoac – Cahors 23 luglio : 40,7 Km, Crono Lacapelle-Marival – Rocamadour

: 40,7 Km, Crono Lacapelle-Marival – Rocamadour 24 luglio: 116 Km, Pianura Paris La Defense – Paris Champs-Elysées

Il Tour de France 2022 è possibile vederlo quindi in parte sulla Rai tramite anche RayPlay, su Discovery+ e anche su Sky. Tuttavia se ti trovi all’estero per vederlo in streaming dovrai affidarti a ExpressVPN che aggira le limitazioni geografiche. In pratica, collegandoti a un server italiano, per la piattaforma è come se ti trovassi in Italia.

