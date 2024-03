Tostapane De'Longhi con pinze e controllo della tostatura (-52%)

Fai una bella colazione da re con fette di pane tostato o prepara dei toast per pranzo e cena in un attimo con questo spettacolare elettrodomestico che oggi costa poco. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello il tostapane De’Longhi a soli 28,99 euro, invece che 59,99 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo sul prezzo originale c’è uno sconto del 52% che dunque ora ti permette di risparmiare ben 31 euro sul totale. Davvero una promozione da non perdere. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 5,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Tostapane De’Longhi a prezzo mini solo su Amazon

Non ci sono dubbi che il prezzo è davvero a terra e quindi adesso è da pendere al volo. Vediamo però anche le sue caratteristiche principali:

Design: è molto elegante e compatto, ha due fessure e due pinze che ti consentono di mettere e togliere le fette di pane facilmente ed è anche robusto.

Funzioni: è dotato di 3 funzioni , una per fermare in anticipo la tostatura, uno per riscaldare e uno per scongelare. Quindi potrai farci di tutto. E possiede anche 6 gradi di tostatura che puoi selezionare in base alle tue preferenze.

è dotato di , una per fermare in anticipo la tostatura, uno per e uno per Quindi potrai farci di tutto. E possiede anche che puoi selezionare in base alle tue preferenze. Conclusioni: possiamo quindi dire che questo è un elettrodomestico molto affidabile, con diverse funzioni per ogni gusto e anche super versatile. Considerando poi il prezzo, è uno dei migliori che puoi acquistare oggi.

Dunque corri su Amazon e acquista il tuo tostapane De’Longhi a soli 28,99 euro, invece che 59,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.