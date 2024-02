Tostapane De'Longhi con 2 pinze, 3 funzioni e 6 livelli di tostatura

Prima che tutto finisca voglio subito ricordarti che siamo di fronte a un’offerta a tempo per cui scadrà a breve. Quindi non tardare, vai ora su Amazon e aggiungi al tuo carrello il tostapane De’Longhi a soli 35,99 euro, invece che 59,99 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo, tieni presente che dal prezzo originale c’è uno sconto del 40%, per cui adesso risparmi ben 24 euro sul totale. Potrai fare tantissime preparazioni, dalle semplici fette di pane fino alle ciambelle. È molto versatile e ha un design accattivante. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 7,20 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Tostapane De’Longhi a un prezzo ridicolo

Non c’è dubbio che a un prezzo così basso sia uno dei migliori acquisti che puoi fare oggi. Come ti dicevo ha un bel design, elegante e compatto. Ha dei piedini antiscivolo e un raccogli briciole semplice da svuotare.

Le due fessure dotate di pinze ti permettono di scaldare 2 fette di pane contemporaneamente e poi scegliere la doratura che preferisci. Infatti ha un selettore dove puoi impostare la tostatura fino a 6 gradazioni diverse. Inoltre è dotato di 3 funzioni, una di arresto anticipato, una di riscaldamento e una di scongelamento.

Fai alla svelta perché è un’occasione troppo allettante per durare ancora molto. Perciò vai subito su Amazon e acquista il tuo tostapane De’Longhi a soli 35,99 euro, invece che 59,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.