Torna in SUPER SCONTO la mini stufa elettrica De'Longhi (-31%)

Se l’ultima volta ti era sfuggita questa offerta oggi puoi rifarti. Risparmia sull’energia elettrica e riscalda subito qualsiasi ambiente senza occupare molto spazio. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la mini stufa elettrica De’Longhi a soli 44,99 euro, invece che 64,99 euro.

Questo è davvero un ottimo prezzo se consideriamo la bellezza estetica e l’utilità di questa stufa elettrica. Grazie al suo design compatto la puoi portare ovunque e riscaldare subito un ambiente in pochissimo tempo. È sicura e puoi regolare facilmente la temperatura. Ha una griglia orientabile ed è molto silenziosa anche quando è al massimo.

De’Longhi: la stufa elettrica piccola e potente

Sicuramente una delle cose più interessanti della mini stufa elettrica De’Longhi è il duo design compatto. È stata pensata per occupare pochissimo spazio e quindi la puoi tenere tranquillamente sulla scrivania. Oppure la puoi portare con te grazie al pratico laccetto e volendo la puoi appendere da qualche parte come se fosse una borraccia. In effetti il modo in cui è fatta la ricorda molto. Poi sulla parte alta ha una comoda rotella per regolare la temperatura.

Ha una potenza di 360 W, per cui riesce a distribuire l’aria in modo omogeneo in tutta la stanza in poco tempo ma con un basso consumo energetico. Potrai orientare la griglia di cui è dotata per far arrivare il calore subito in un punto preciso. E dato che è molto silenziosa la puoi tenere accesa anche quando stai facendo un lavoro per cui serve la massima concentrazione.

Non c’è davvero tempo da perdere, questa è un offerta che non durerà a lungo. Per cui se non vuoi perdertela vai adesso su Amazon e acquista la tua mini stufa elettrica De’Longhi a soli 44,99 euro, invece che 64,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.