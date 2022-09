Torna su Amazon il NUOVO compressore Xiaomi: a 39€ finirà subito

Ritorna disponibile su Amazon il celeberrimo, e raro, compressore portatile di Xiaomi. Più potente rispetto al predecessore, il modello 1S è perfetto per gonfiare lo pneumatico dell’auto, ma non solo: puoi usarlo con qualsiasi accessorio. Approfitta adesso della possibilità di accaparrartelo: completa l’ordine al volo per averlo a 39€ circa appena con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido: solitamente lo stock va sold out molto velocemente.

Compressore Xiaomi: a questo prezzo è imperdibile

Potente, funzionante senza fili tramite batteria integrata ricaricabile e super semplice da usare. Si tratta del classico prodotto mai più senza. In un attimo, lo colleghi all’oggetto che desideri gonfiare e sei pronto. In pochi minuti, ad esempio, metti a posto la gomma della macchina e non hai alcun problema. Conosco bene il suo potenziale perché ce l’ho e mi è bastato veramente poco per gonfiare lo pneumatico dell’auto, andata giù in un parcheggio.

Il pratico display e i pulsanti integrati ti permettono di avere sempre tutto sotto controllo. Questo gioiellino integra anche una torcia, che ti permetterà di completare le tue operazioni anche con scarse condizioni di luminosità. Quando è scarico, lo ricarichi come faresti con lo smartphone e torna pronto all’uso in pochissimo tempo.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon, approfittane finché il nuovo compressore portatile di Xiaomi è ancora disponibile: completa l’ordine al volo per averlo a 39€ circa appena. Spedizioni rapide e gratuite, ma disponibilità limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.