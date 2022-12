Torna lo SCONTO PAZZO per le HyperX Cloud Flight: cuffie gaming WOW

A volte ritornano, ed è proprio questo il caso, è tornato lo sconto pazzo su Amazon del 50% che ti permette di avere delle cuffie da gaming eccezionali. Metti subito nel tuo carrello le mitiche HyperX Cloud Flight a soli 69,99 euro, anziché 139,99 euro.

Se sei un amante dei giochi allora non puoi fare a meno di avere un prodotto di alta qualità che ti garantisca una completa immersione nelle tue sessioni di gaming. Peraltro queste cuffie sono pienamente compatibili sia con il PC che con la PS4 e anche con la PS4 Pro. Avrai la possibilità di ascoltare un suono stupendo e anche di comunicare con il tuo team grazie al microfono integrato.

HyperX Cloud Flight: epiche cuffie gaming a un prezzo sgretolato

Lasciati trasportare all’interno dei tuoi giochi grazie all’audio spettacolare di queste cuffie wireless. Riuscirai a sentire distintamente ogni minimo suono, dalla musica di sottofondo alle foglie che calpesti mentre cammini con il tuo avatar, fino al vento che ti soffia fra i capelli. Vivi un’esperienza reale al 100%. Grazie ai morbidi padiglioni potrai indossarle per ore e ore di gaming senza nessun problema.

Possiedono dei pratici controlli per accedere rapidamente ai comandi e regolare il volume, l’accensione e silenziare il microfono. Inoltre sono dotati di bellissimi led che potrai personalizzare. Usa il microfono incorporato per collaborare con i tuoi alleati e vincere le partite. Se non hai bisogno più di usarlo lo potrai staccare semplicemente e riporlo in un cassetto.

Questa è un’offerta da prendere al volo perché e un ritorno inaspettato e farà gola a tanti. Vai subito su Amazon e acquista le tue cuffie da gaming HyperX Cloud Flight a soli 69,99 euro, anziché 139,99 euro. Se le ordini adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.