Torna lo SCONTO FOLLE per le cuffie gaming HP Pavilion (-65%)

Se l’ultima volta hai perso per un soffio questo sconto spettacolare sappi che oggi puoi rifarti con gli interessi. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello le bellissime cuffie da gaming HP Pavilion a soli 13,99 euro, anziché 39,99 euro.

Ebbene sì, siamo di fronte a uno sconto del 65% che ti permette di avere un ottimo prodotto a un prezzo super vantaggioso. Inutile dire che dovrai essere rapidissimo perché non potrà durare a lungo. Queste cuffie offrono un ottimo audio che ti permetterà d’immergerti nelle due sessioni di gioco per un’esperienza unica. Grazie al cavo cablato sono compatibili sia con PC che con consolle.

HP Pavilion: cuffie gaming spettacolari a un prezzo assurdo

Non c’è che dire, a questo prezzo c’è poco da guardarsi intorno. È difficile trovare qualcosa di meglio. Le HP Pavilion sono dotate di morbidi padiglioni auricolari in finta pelle e un archetto regolabile imbottito. Questo ti garantirà il massimo del comfort per ore e ore di gioco.

Hanno un microfono incorporato che ti permetterà di comunicare con il tuo team soprattutto nelle partite online. Potrai anche disattivarlo per avere maggiore privacy quando non ti serve. I comandi sono integrati sul cavo e quindi facilmente raggiungibili senza muoverti. Godi ti l’audio surround 7.1 per un’esperienza realistica e coinvolgente. Il Jack da 3,5 mm le rende perfette per qualsiasi dispositivo. Sono infatti compatibili sia per PC che per PlayStation e Xbox.

A questo prezzo è un affare da prendere al volo. Sono molto richieste, per cui devi essere rapido e battere la concorrenza. Vai adesso su Amazon e acquista le tue cuffie da gaming HP Pavilion a soli 13,99 euro, anziché 39,99 euro. Ordinandole subito le riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, per i clienti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.