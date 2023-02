Torna l'OFFERTA SHOCK di Amazon: 6 lampadine WiFi multicolor al 50%

Per avere una casa intelligente non serve chissà quale spesa e l’offerta che ti segnalo oggi lo dimostra. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello 6 lampadine WiFi multicolor Aigostar a soli 23,49 euro, invece che 46,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie a questo sconto del 50% hai un notevole risparmio e soprattutto rendi in un attimo la tua cosa intelligente. Approfittane subito perché ovviamente è un’offerta che non può durare.

6 lampadine WiFi: dai colore a ogni stanza con la voce

Queste sono 6 lampadine LED da 6,5 W che hanno quindi un’ottima luminosità, circa 45 W di una lampadina alogena, e anche un notevole risparmio energetico. Non necessitano di hub, quindi le devi semplicemente collegare alla tua rete WiFi di casa e il gioco è fatto. Per farlo basta scaricare l’app dedicata e seguire i passaggi indicati che sono pochi e intuitivi. In questo modo potrai controllare le luci con il tuo dispositivo associato, come tablet o smartphone, oppure con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Puoi accendere o spegnere le luci anche quando non sei a casa e impostare una routine. Scegli tra 16 milioni di colori diversi, con 26 modalità, per creare l’atmosfera perfetta adatta all’occasione. In ogni stanza puoi avere una colorazione differente e controllarle singolarmente o tutte insieme.

Non perdere questa fantastica opportunità, però fai presto perché l’offerta scadrà da un momento all’altro. Quindi prima che sia troppo tardi vai su Amazon e acquista le tue 6 lampadine WiFi multicolor Aigostar a soli 23,49 euro, invece che 46,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

