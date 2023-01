Torna l'OFFERTA PAZZA per la friggitrice ad aria Ardes, ora al 53%

Metto subito le mani avanti dicendoti che questa è una di quelle offerte in cui la velocità determinerà il risultato finale. Per cui, se non vuoi che ti sfugga dalle mani, vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello la friggitrice ad aria Ardes Eldorado a soli 39,90 euro, invece che 84,90 euro.

Se fai veloce puoi goderti questo ribasso assurdo del 53% e portarti a casa uno degli elettrodomestici più ambiti. Con questa friggitrice ad aria puoi fare pietanze gustose e sane in pochissimo tempo. Niente puzza di fumo nella cucina e non dovrai nemmeno accendere la cappa.

Friggitrice ad aria Ardes al prezzo più basso

Con la friggitrice ad aria Ardes Eldorado tutte le tue preparazioni diventeranno più semplici. Ad esempio puoi scegliere tra diversi programmi preimpostati senza nemmeno dover decidere tempo e temperatura. Metti nel cestello le patatine, la carne o una torta, premi il pulsante dedicato e aspetti che tutto sia pronto. Nel frattempo tu puoi fare altro. Oppure se la tua è una preparazione particolare, puoi impostare manualmente tutti i parametri per avere esattamente la cottura che desideri.

Non sarà necessario mettere olio all’interno e quindi il risultato sarà una cucina meno grassa e più salutare. Grazie alla tecnologia Rapid Air, la friggitrice genera un flusso d’aria calda che cuoce i cibi in modo uniforme. Saranno croccanti fuori e teneri e succosi dentro. È compatta e ha un cestello, che potrai anche lavare in lavastoviglie, da 2 litri. Ha un comodo pannello touch con display LCD e arriva a una temperatura massima di 200° C.

Approfitta anche tu di questa fantastica occasione che si è ripresentata. Non perderla questa volta. Vai ora su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Ardes Eldorado a soli 39,90 euro, invece che 84,90 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è completamente gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.