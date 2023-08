Torna la BOMBA: friggitrice ad aria XXL a prezzo ridicolo: sconto 40% (59€)

Una friggitrice ad aria spettacolare, con cestello XXL da 8 litri e bellissima nel design. Tutto il potenziale della cottura a 360 gradi, racchiuso in un prodotto eccezionale, ora scontato addirittura del 40% su Amazon. Infatti, hai la possibilità di prenderlo a 59,99€ invece di 99,99€, ma solo se sarai abbastanza veloce: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente il tuo ordine per approfittarne. Lo ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità residua limitatissima.

Incredibilmente semplice da utilizzare, la tecnica di cottura a 360 gradi risulterà perfetta per preparare leccornie a partire da qualsiasi cibo. Carne, pesce, verdure, ortaggi, lievitati come dolci, pane e pizza e non solo. Praticamente non avrai alcun limite: potrai completare la preparazione molto meno tempo e utilizzando molti meno grassi.

Il vantaggio di avere a disposizione un maxi cestello? Puoi sfruttarlo per cucinare per poche, ma anche per tante, persone: tutto in contemporanea. Preparare il pranzo o la cena richiederà molto meno impegno, senza rinunciare a un risultato incredibilmente gustoso e saporito.

Semplicissima da usare, questa straordinaria friggitrice ad aria è anche dotata di una serie di programmi automatici, che devi colo selezionare: sono ben 7! Non perdere l’occasione di risparmiare il 40% su questo straordinario elettrodomestico. Spunta il coupon in pagina su Amazon e completa il tuo ordine per accaparrartelo a 59,99€ appena invece del doppio. Lo ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità residua è limitata.

