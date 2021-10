Torna in forma divertendoti: Ring Fit Adventure è in promozione

Se a casa hai una Nintendo Switch e vuoi metterti alla prova non puoi non acquistare Ring Fit Adventure. Questo gioco è un vero e proprio allenamento che ti fa sembrare un più intensivo workout una passeggiata… O quasi! Disponibile in promozione su Amazon, lo fai diventare tuo a soli 69,90€.

Ring Fit Adventure: cosa ti riserva questo gioco

Una bella scatola è ciò che ti si presenta davanti. Acquistando Ring Fit Adventure non solo ti viene fornito il gioco ma anche tutto ciò di cui hai bisogno per metterti seriamente sotto. Non per nulla sono inclusi un anello che solitamente si vede nel Pilates e una fascia che serve a inserire il joycon.

Non devi sottovalutare questi due oggetti perché sono essenziali e sono stati creati appositamente per valutare l'impegno che ci metti nello svolgere gli esercizi. Se infatti non li fai bene, la tua avventura non proseguirà e non potrai andare avanti.

In sé e per sé, il titolo è un ottima occasione per fare movimento e allenamento. Non ti posso dire che non sentirai lo sforzo perché di squat ed altri esercizi ne dovrai fare, ma trattandosi di dover superare livelli e combattimenti, riuscirai ad allenarti senza pensarci troppo.

