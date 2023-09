Torna a scuola con Mondly e impara 41 nuove lingue al 96% di sconto

Cerchi un’opportunità unica per espandere le tue conoscenze e imparare nuove lingue in occasione del ritorno a scuola? Grazie all’offerta “Back to School“ lanciata da Mondly, puoi entrar nel mondo delle lingue straniere con uno sconto del 96%.

Mondly è diventato nel tempo un vero e proprio leader nell’apprendimento delle lingue online: la sua offerta “Back to School” è un’occasione da non perdere per chi desidera imparare nuove lingue. Questa applicazione intelligente e intuitiva trasforma il tuo percorso di apprendimento in un’esperienza appassionante, che ti consente di scegliere tra ben 41 lingue diverse.

Lezioni coinvolgenti con madrelingua e riconoscimento vocale

Una delle caratteristiche rivoluzionarie di Mondly è la sua approfondita esperienza di apprendimento. Offre lezioni quotidiane, più di 250 lezioni su vari argomenti, quiz settimanali, sfide mensili e numerose conversazioni guidate da madrelingua. L’app include anche un chatbot con riconoscimento vocale che ti aiuta a perfezionare la pronuncia e fornisce feedback immediato.

Se sei interessato a sviluppare competenze linguistiche per il lavoro, Mondly offre più di 300 lezioni specializzate in contenuti aziendali. Inoltre, se hai bambini, l’app presenta Mondly Kids, un’area dedicata che rende l’apprendimento delle lingue divertente e coinvolgente per i più piccoli. L’offerta “Back to School” include anche l’accesso alla Realtà Aumentata Mondly, che aggiunge un tocco di “magia” all’apprendimento, permettendoti di immergerti ulteriormente nella lingua che stai studiando.

Approfitta dell’offerta “Back to School” di Mondly, l’unica che ti permette di accedere a tutte queste risorse linguistiche straordinarie a soli 89,99 euro anziché 1999,99. Questo prezzo è da ritenersi una tantum: significa che con un solo acquisto, avrai accesso illimitato a tutte le 41 lingue, le risorse incluse, i quiz, il chatbot e molto altro senza costi nascosti né abbonamenti.

