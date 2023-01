Torcia tattica LED 1050 lumen a prezzo SHOCK: bastano 9€, finirà subito

Una torcia tattica spettacolare, con potente fascio luminoso da oltre 1000 lumen. Un prodotto compatto, dotato di batteria integrata ricaricabile direttamente tramite la porta USB alloggiata sul posteriore. Un dispositivo eccezionale, e super robusto, pronto a tornare utile in una marea di contesti. Da eBay puoi prenderla a 9€ circa appena adesso con spedizioni assolutamente gratuite. Tutto quello che devi fare approfittarne è completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite in una manciata di giorni.

Un prodotto super utile e sopratutto praticissima, grazie alla presenza della batteria integrata ricaricabile. Grazie al suo potente fascio luminoso, e alla dimensioni super compatte, potrai portarla sempre con te senza ingombro, godendo di tanta luce ogni volta che serve.

La porta USB è integrata sul posteriore: potrai attaccare la torcia direttamente al caricatore, senza la necessità di avere con te alcun cavo. Dunque, potrai collegarla in qualsiasi momento al powerbank o al caricatore dell’auto.

Non perdere l’occasione di portare a casa questa spettacolare torcia tattica LED con fascio luminoso da 1050 lumen a mini prezzo da eBay. Completa l’ordine al volo per accaparrartela a 9€ circa appenax. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite: lo riceverai in una manciata di giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.