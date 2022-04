Torcia 5000 lumen POTENTISSIMA: a 18€ è un affare da non perdere

Questa torcia da 5000 lumen è il prodotto perfetto per chi ha bisogno di potente illuminazione anche quando c'è buio pesto. Un dispositivo dotato di robusta struttura e con una batteria ricaricabile, che non servirà cambiare, quindi.

Normalmente. un dispositivo che ti garantisce queste performance, ha un prezzo ben più elevato. Per questo motivo, quando l'ho vista in sconto su Amazon non ho potuto fare a meno di segnalartela. Infatti, adesso puoi portarla a casa a 18€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Tutto quello che devi fare è completare l'ordine al volo.

Una potente torcia al prezzo che non immagini

Un unico prodotto, 6 modalità di utilizzo. Le prime 5 sono dedicate all'intensità e modalità luminosa mentre l'ultima ti permette di usare lo “zoom” per ampliare o ridurre l'area da illuminare.

Il dispositivo, come anticipato, è particolarmente robusto. Infatti, è pensato per resistere agli urti, ma non solo: non ha problemi nemmeno con il contatto accidentale con l'acqua. Se a questo ci aggiungi la praticità della ricarica della batteria, che quindi non è necessario sostituire, allora è davvero il top. Addirittura, in confezione ricevi un adattatore per inserire al volo 3 batterie mini stilo, in caso di emergenza.

Non perdere l'occasione di portare a casa questa potente torcia da 5000 lumen a prezzo assurdo da Amazon. Puoi prenderla a 18€ circa appena, devi solo completare subito l'ordine per approfittarne. Godi di spedizioni assolutamente veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Offerta a tempo limitata, sii rapido.