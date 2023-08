Tonfo su Amazon: -34% per il budget phone Motorola Moto e32 (119€)

La settimana si apre con una offerta Amazon che ha del sensazionale: lo smartphone Android di fascia economica Motorola Moto e32 è protagonista di un’occasione che non puoi farti scappare. Complice uno sconto fuori scala del 34%, infatti, il budget phone Motorola ti costa appena 119€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Bello, leggero, sottile e con un rapporto qualità/prezzo che non ha rivali, il device di Motorola è pronto per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista: ideale per le telefonate, campione di autonomia e valido alleato nella fruizione di contenuti multimediali (audio e video).

Acquista subito il Motorola Moto e32 su Amazon: oggi lo paghi pochissimo

Motorola Moto e32 monta un bel pannello Max Vision da 6.5 pollici super smooth a 90 Hz, una fotocamera frontale per selfie di qualità e una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza mai scendere a compromessi. Il tutto, inoltre, è impreziosito da un buon processore octa core e un comparto fotografico triplo con un sensore principale da 16 MP.

Inutile girarci intorno: a questo prezzo non puoi assolutamente farti scappare questa offerta di Amazon sullo smartphone Android di Motorola. Acquistalo immediatamente per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.