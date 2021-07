Tiscali ha rispolverato la sua Ultrainternet Fibra, promozione per attivare internet a casa a meno di 20 euro al mese per il primo anno, attivabile fino al 22 Luglio 2021.

Tiscali Ultrainternet: fibra ultra veloce di Tiscali

La tariffa Ultrainternet offre internet senza limiti a casa fino ad 1 Gigabit al secondo in FTTH con Modem Wi-Fi incluso a soli 19,95 euro mensili.

Nel pacchetto è incluso anche l'abbonamento ad Infinity per due mesi, oltre alla linea telefonica che però non ha le chiamate illimitate. A questo proposito, è possibile aggiungere a soli 3 euro al mese in più l'opzione Full che offre chiamate senza limiti verso tutti gli operatori di rete fissa e mobile e ben 6 mesi di Infinity.

Il canone mensile per i primi 12 mesi è composto da 4 euro di attivazione + 15,95 euro di abbonamento, quindi in totale avrete una connessione ad internet a meno di 20 euro mensili per un anno.

Costi ed altro

La tariffa Ultrainternet di Tiscali ha un costo di attivazione del servizio pari a 96€, questo ammontare è già incluso nel canone mensile per 24 mesi. Inoltre, è possibile recedere pagando una sola mensilità, non è prevista alcuna penale in caso di disdetta anticipata prima dei 2 anni ma solo il pagamento di un canone di promozione.

