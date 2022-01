Tiscali si conferma l'operatore di rete fissa più veloce d’Italia anche per il secondo semestre 2021

Tiscali, Telco con la più estesa copertura in Fibra sul territorio nazionale, per la seconda volta consecutiva ha ricevuto da Ookla® il premio come operatore di rete fissa più veloce d'Italia nel 2021.

Ennesima prova di velocità per Tiscali

Un riconoscimento già conquistato da Tiscali nel luglio scorso, relativamente al primo semestre del 2021. Il premio Fastest Fixed Network è stato assegnato da Ookla in base all'analisi dei dati di Speedtest Intelligence® riferiti al secondo semestre dell'anno passato. Tiscali ha ottenuto uno Speed Score™ pari a 97.77, con una velocità di download massima di 459.86 Mbps ed una velocità di upload massima di 273.15 Mbps: risultati che, addirittura, superano quelli registrati nel Q1 e Q2 del 2021 e che confermano Tiscali come la connessione internet più veloce in Italia.

Nell'immagine che segue potete osservare un confronto diretto con i punteggi degli altri principali operatori:

Speedtest® è la piattaforma dedicata ai test di rete realizzati da Ookla: ogni giorno raccoglie milioni di misurazioni circa le performance e la qualità delle reti in tutto il mondo. Operatori, aziende ed agenzie governative si affidano costantemente ad Ookla per ricevere informazioni imparziali ed immediate sullo stato delle reti e dei servizi online. Soluzioni aziendali che comprendono anche Downdetector®, il cui obiettivo è quello di fornire un'analisi in tempo reale circa le condizioni e le sopraggiunte interruzioni nell'ambito dei servizi di rete, della finanza e del gaming.

Di seguito, riportiamo le dichiarazioni di Doug Suttles, CEO di Ookla:

“Gli Speedtest Awards, presentati da Ookla, sono riservati ad una ristretta selezione di operatori di rete che hanno fornito prestazioni e copertura internet eccezionali all'interno di un mercato. È un piacere per noi consegnare a Tiscali il premio per la Rete Fissa più veloce in Italia. Questo riconoscimento testimonia la loro eccezionale performance nel secondo semestre 2021, sulla base delle rigorose analisi di Ookla dei test effettuati dai consumatori con Speedtest.”

Non sono mancate parole di soddisfazione da parte di Renato Soru, fondatore ed amministratore delegato di Tiscali:

“Il prestigioso riconoscimento di Ookla, che Tiscali ha ricevuto per la seconda volta consecutiva nel 2021, conferma il posizionamento della nostra azienda, protagonista da oltre vent’anni nel campo dell’innovazione digitale. La nostra missione è quella di offrire a tutti uguale e libero accesso alla vita digitale e questo premio, basato sulle misurazioni dei clienti, ci rende particolarmente orgogliosi del nostro lavoro quotidiano.”

Maggiori informazioni sul report che ha incoronato Tiscali come l'operatore di rete fissa più veloce d'Italia nel Q3 e Q4 del 2021 sono disponibili a questo indirizzo.