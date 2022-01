Tiscali: in vendita online le credenziali email di oltre 2 mila utenti

A seguito di un attacco hacker a Tiscali, secondo alcune fonti legate al mondo della sicurezza informatica, sembra siano state messe in vendita le credenziali email di oltre 2 mila utenti. Questo trofeo, insieme alla vulnerabilità sfruttata per violare le difese del provider, sarebbe pronto all'acquisto su un forum underground. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa incredibile vicenda.

Tiscali: violato il provider con furto di oltre 2 mila credenziali email

Ancora non sono giunti commenti da parte di Tiscali che, a quanto pare, sarebbe stata violata con annesso furto di oltre 2 mila credenziali email. Tra l'altro, attualmente l'azienda non ha intrapreso nessuna azione al riguardo e non ha rilasciato ancora dichiarazioni.

Anche se possono sembrare tante, 2.000 credenziali rubate non sono poi un numero così esagerato se confrontati con quanti sono gli utenti proprietari di un indirizzo mail Tiscali. Tuttavia, se ciò dovesse essere confermato, la speranza è che tu non sia tra questi.

L'aspetto più pericoloso e preoccupante arriverebbe al momento della conferma di questo attacco hacker. Infatti, una situazione del genere esporrebbe tutti gli utenti al rischio di furto delle proprie credenziali. Inoltre, sarebbe importante, in tal caso, scoprire come i cybercriminali sono riusciti a violare i sistemi di sicurezza di Tiscali. Infine, conoscere anche chi ha rivenduto questa informazione sarebbe della massima importanza per la società.

Per ora quindi è tutto ancora allo stato embrionale, con la speranza che l'annuncio di vendita di oltre 2.000 credenziali email Tiscali sia solo un monito. Resta comunque il fatto che le previsioni di Panda Security in merito a sicurezza informatica per il 2022 si stanno già adempiendo.

Questo non farà di certo dormire sonni tranquilli nessuno dato che tutti, più o meno, siamo legati al mondo online e abbiamo i nostri dati nel web. L'idea che le proprie credenziali email possano essere trafugate e date in pasto al miglior offerente non è di certo piacevole. Ma a volte, come nel presunto caso di Tiscali, la sicurezza non dipende da noi.

Il nostro consiglio, anche se ancora non è stato confermato il dolo, se avete un dominio email con Tiscali, è quello di modificare la vostra password il prima possibile onde evitare danni futuri, se siete ancora in tempo.