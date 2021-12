Tiscali: Giga Illimitati a 4,99€ anche a Dicembre!

Tiscali anche per il mese di Dicembre sta proponendo ad alcuni suoi clienti un’opzione aggiuntiva che offre Giga Illimitati ad un costo mensile davvero molto interessante!

Tiscali: ecco come avere i Giga Illimitati anche a Dicembre

L’addon in questione è lo stesso proposto il mese scorso ad una cerchia ristretta di clienti Tiscali. Dunque, per avere i Giga Illimitati è necessario ricevere un SMS da parte dell’operatore.

Il messaggio inoltrato dal virtuale su rete TIM è il seguente:

Solo per te, BONUS GIGA ILLIMITATI sulla tua SIM Tiscali per 30 giorni, a soli 4,99 euro, entro il 19/12/2021. Per info e adesione http://tisca.li/booster

La procedura di attivazione è la medesima che abbiamo già visto in questo articolo. In pratica, basta accedere all’app My Tiscali da web o smartphone e selezionare l’opzione da attivare.

Se per caso non riuscite a completare il tutto tramite app, in alternativa, potete mandare un SMS al numero 4130 con il testo GIGASENZALIMITI.

L’opzione bonus a 4,99 euro è disponibile solo per un mese e non è in alcun modo rinnovabile. Inoltre, il bundle non è utilizzabile in roaming ma solo nel territorio italiano.

Costi ed altro

I Giga Illimitati di Tiscali non prevedono alcun entry fee da sostenere. Inoltre, è possibile attivare l’opzione aggiuntiva solo fino al 19 Dicembre 2021.