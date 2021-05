Durante la semifinale di Amici, è stato lanciato un nuovo spot televisivo per presentare la promo TIM YOUNG Senza Limiti 5G.

TIM YOUNG Senza Limiti 5G: i dettagli

La tariffa in questione è disponibile per tutti i clienti Under 30 e gode di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, SMS senza limiti sempre verso tutti e 60 Giga di internet anche in 5G. Tutto questo a soli 14,99 euro ogni mese.

Il bundle in caso di rinnovo su credito residuo ammonta a 30GB, infatti, i 60 Giga inclusi sono previsti solo tramite addebito su metodo di pagamento.

La réclame andata in onda ieri sera è visibile qui:

Inoltre, come la maggior parte di offerte generazionali anche questa Young mette a disposizione Giga illimitati per le più comuni app di messaggistica instantanea e anche per quelle dedicate all’ascolto di musica in streaming.

Le applicazioni comprese nella navigazione senza limiti sono: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Tumblr, Pinterest, Tinder, ASKfm, Tik Tok, WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat, WeChat, Line, Spotify, Deezer, TIMMUSIC, TIDAL, Apple Music, SoundCloud, Google Play Music, Xbox Live, Microsoft Groove.

Grazie al 5G di TIM è possibile navigare fino a 2 Gigabit in download e 150 Mbps in upload.

Costi ed altro

Il costo di attivazione della TIM YOUNG Senza Limiti 5G è completamente gratuito. Inoltre, richiedendo la SIM online è previsto anche il primo mese gratis. L’unica spesa da sostenere ammonta a 25 euro ed include 20€ di credito residuo.

