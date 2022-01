TIM Wonder SIX: 70GB e Minuti Illimitati a 9,99€

Oggi vediamo la TIM Wonder SIX, una tariffa telefonica a meno di 10 euro al mese dedicata ai clienti che intendono cambiare operatore. La promozione esclusiva prevede, per tutte le richieste ONLINE, il primo mese completamente offerto da TIM e l'attivazione GRATUITA.

TIM Wonder SIX: i dettagli della PROMO per MVNO

La tariffa telefonica offre 70 Giga di traffico dati in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload, minuti senza limiti verso tutti i gestori sia mobili che fissi nazionali e messaggi illimitati e verso tutti. Il tutto a soli 9,99 euro ogni mese con rinnovo su credito residuo della SIM.

Inoltre, incluso nel canone mensile troviamo anche un quantitativo dedicato per il traffico in roaming. Questo bundle corrisponde a 6 Giga da utilizzare ogni mese in tutta Europa senza costi aggiuntivi.

La TIM Wonder SIX è un'offerta esclusiva ed è disponibile solo in portabilità da specifici operatori virtuali quali Iliad, Tiscali, Digi Mobil, Spusu Italia, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, Fastweb, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, NTmobile, Noitel, Poste Mobile, NV Mobile, Optima Mobile, CoopVoce, Plintron, BT Enia Mobile, BT Italia Full e Welcome Full.

Questa promozione low-cost è compatibile anche con TIM Unica, l'opzione che aggiunge Giga Illimitati con la Fibra senza spendere un centesimo in più.

Costi ed altro

Wonder SIX ha un contributo iniziale di 25 euro una tantum. In questo ammontare troviamo 20 euro di ricarica e 5 euro di costo SIM. L'attivazione così come la prima mensilità sono completamente a carico di TIM.

Il prezzo è bloccato per sempre ed inoltre non è previsto alcun vincolo contrattuale. La promozione è infatti una ricaricabile su credito residuo e in caso di cambio gestore o recesso volontario non ha alcuna penale.

Inoltre, è possibile pagare il costo iniziale direttamente al corriere in contanti oppure online tramite carta di credito.