TIM Wonder è la promo in esclusiva ONLINE disponibile per chi intende cambiare operatore e spendere meno di 10 euro al mese.

TIM Wonder PROMO: i dettagli

La promozione TIM che abbiamo presentato poc'anzi offre 50 Giga di internet in 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload e minuti senza limiti verso tutti i numeri sia fissi che mobili nazionali. Il tutto a 9,99 euro ogni mese. Questa tariffa, attivabile esclusivamente online, è disponibile solo per chi passa il proprio numero a TIM.

Per i già clienti TIM Fisso è possibile avere Giga Illimitati gratis sul proprio numero. Facendo due conti, con meno di 10 euro al mese avrete anche la navigazione illimitata fuori casa.

Inoltre, sempre compreso nel prezzo mensile troviamo 6 Giga di internet da utilizzare in Europa e nel Regno Unito, grazie alla normativa sul roaming europeo.

Costi ed altro

L'offerta telefonica in questione, come già detto, è attivabile esclusivamente online. Il primo mese ed il costo di attivazioni sono entrambi completamente gratis. L'unica spesa iniziale è di 25 euro per la SIM con ben 20 euro di credito omaggio.

In pratica, la SIM costerà solamente 5 euro, il resto potrà essere utilizzato per i rinnovi successivi al primo visto che la prima mensilità è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tim

Tariffe