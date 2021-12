WINDTRE, Vodafone e TIM: la velocità di connessione fa il boom

In queste ore l'AGCOM ha pubblicato il documento “Resoconto campagna di misura internet mobile 2021” in cui mette in evidenza le velocità di connessione delle reti mobile di TIM, Vodafone e WINDTRE durante il 2021. I dati raccolti dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con l'ausilio della Fondazione Ugo Bordoni, mettono in evidenza le prestazioni delle reti mobile dei sopracitati operatori telefonici durante il periodo agosto-novembre di quest'anno in 45 città italiane.

L'AGCOM misura la velocità delle reti mobile di TIM, Vodafone e WINDTRE

I dati sono incontrovertibili: rispetto alle stesse misurazioni relative all'anno passato TIM, Vodafone e WINDTRE registrano un incremento delle prestazioni con un valore medio della velocità di download pari a 78 Mbps – circa il 15% in più rispetto al 2020 – mentre la velocità di upload cresce a 32 Mbps con un incremento pari all'11%.

Entrando nello specifico, nella città di Bologna la velocità di download cresce a 126 Mbps mentre quella di download supera i 38 Mbps, un incremento rispettivamente pari al 20% e 23%; nella città di Verona la velocità di download raggiunge i 109 Mbps mentre quella di upload i 37 Mbps, in questo caso segnando un più marcato incremento rispettivamente del 47% e del 19%.

Nella città di Bari la velocità di download raggiunge i 91 Mbps mentre quelle di upload sfiora i 38 Mbps, in questo caso segnando un leggero incremento della prima (+2%) rispetto la seconda (+19%). A Torino la velocità di download ha raggiunto gli 82 Mbps (+17%) mentre quella di upload supera i 34 Mbps (+9%); a Milano la velocità di download sorpassa i 76 Mbps (+7%) mentre quella di upload supera i 32 Mbps (+2%). Infine, nella città di Roma la velocità di download raggiunge il valore di 71 Mbps (+19%) mentre quella di upload arriva a 28 Mbps (+7%).

Con l'occasione è il caso di sfruttare il nostro tool per scoprire le migliori tariffe mobile in relazione ai propri bisogni.