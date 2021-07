Super Fibra Offerta Completa, tariffa tutto incluso dell'operatore TIM, è stata prorogata fino al 16 Agosto 2021.

TIM Super Fibra Offerta Completa: la proroga

L'offerta per attivare internet a casa offre internet illimitato fino a 1 Gigabit al secondo in FTTH, chiamate illimitate dal telefono fisso verso qualsiasi operatore sia mobile che fisso e il modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 compreso nel canone mensile. Oltre alla proroga della promo è stato mantenuto il prezzo di 24,90 euro mensili per i primi 12 mesi.

Come potete vedere dall'immagine descrittiva, dopo il primo anno il prezzo ammonterà a 29,90 euro mensili, sempre con lo stesso contenuto dei primi 12 mesi in promozione.

Costi ed altro

Tale offerta è attivabile fino al 16 Agosto 2021, grazie alla proroga concessa dall'operatore in questione. Inoltre, ricordiamo che per avere il costo mensile inferiore ai 25 euro è necessario addebitare la promozione su conto corrente o carta di credito. Il pagamento tramite bollettino postale non garantisce lo sconto.

Il costo di attivazione di 240 euro (10 euro al mese per 24 mesi) è già compreso nei 24,90 euro al mese. In questa cifra è incluso inoltre il Modem TIM HUB+ per 48 mesi.

Dunque, in caso di recesso dopo i due anni è necessario corrispondere le rate residue dell'apparato che ammontano a 5€ al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tim

Tariffe