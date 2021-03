TIM Super Fibra è ora disponibile online con 6 mesi di Mondo Disney+ inclusi per un periodo molto limitato. Vediamo nello specifico tutti i dettagli dell’offerta.

Super Fibra con Disney+ gratis?

TIM da alcune ore ha reso disponibile online una nuova promo dedicata a chi ha la necessità di attivare internet a casa, in aggiunta, l’operatore offrirà ben 1 semestre di Mondo Disney+ con TIM Vision incluso nel prezzo. L’offerta TIM Super Fibra è disponibile a soli 29,90 euro ogni mese. Tale tariffa è valida per qualsiasi tecnologia di connessione, quindi dall’ADSL alla Fibra fino a 1 Gigabit.

Nello specifico, con TIM Super sarà incluso il modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 così come le illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Inoltre, come già detto, sarà possibile vedere per un semestre di tutto il catalogo Disney+ senza pagare alcunché.

Una volta terminati i 6 mesi di visione gratuita sarà possibile continuare a fruire del servizio a soli 4,99€ mensili oppure disattivarlo senza ulteriori rinnovi.

Costi ed altro

Super Fibra di TIM con 6 Mesi di Mondo Disney+ ha un contributo di attivazione – già incluso nel canone mensile – che ammonta a 10 euro al mese per 24 mesi. Oltre al costo iniziale è incluso nell’abbonamento anche il modem per 48 mesi. Inoltre, la promozione con il semestre gratuito è disponibile solo online e fino al 22 Marzo 2021.

Tim

Tariffe