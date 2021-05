La promozione winback TIM Special 70 è stata prorogata fino al 19 Maggio 2021 per tutti i clienti che decidono di passare a questo operatore. Questa offerta è attivabile nei negozi TIM che hanno aderito alla vendita della promo in edizione limitata.

TIM Special 70: i dettagli

Oltre a coloro che si dirigono all’interno dei negozi scelti per la vendita limitata di questa promo, alcuni ex clienti TIM stanno ricevendo ultimamente un sms altrettanto valido per l’attivazione dell’offerta. Ecco come recita l'SMS:

“Offerta Lampo Imperdibile. Passa a TIM a 9,99 euro al mese. Minuti e SMS illimitati. 70 Giga. Con TIM Unica Giga illimitati. New disponibile in MNP per i clienti provenienti da tutti gli operatori“.

La promozione nello specifico prevede minuti senza limiti verso mobili e fissi all’interno del territorio nazionale, sms anch’essi senza limiti sempre verso tutti e 70 Giga di internet anche in 4G. TIM Special 70 prevede un costo mensile pari a 9,99 euro ogni mese. Questa tariffa è valida anche con TIM Unica, il servizio che permette di avere Giga Illimitati con Internet a casa..

Costi ed altro

Il costo di attivazione è completamente gratuito, mentre, quello per la SIM è pari a 10€.

Come sopra accennato questa offerta è attivabile dagli ex clienti TIM che sono stati scelti e che hanno ricevuto l’SMS informativo sopra riportato, oppure da coloro che provengono da qualunque altro operatore e che si recano nei negozi TIM aderenti alla vendita di questa promo in edizione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

