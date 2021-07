TIM ritorna a promuovere la Ricarica Automatica con 100GB in regalo per 3 mesi. Tale iniziativa è valida solo fino al 23 Luglio 2021.

Ricarica Automatica: ecco come avere 100GB gratis per 3 mesi

L'opzione dei 100 Giga per 3 mesi viene attivata con la Ricarica Automatica e dunque permette di utilizzare questo bundle dati senza sostenere alcun costo. Nelle ultime ore, TIM sta inoltrando un SMS informativo per proporre l'attivazione di questo servizio. Ecco un esempio del messaggio ricevuto:

Attiva TIM Ricarica Automatica e alla tua ricarica ci pensiamo noi, fidati! E in più hai 100GB aggiuntivi al mese x 3 mesi, cosa aspetti? La promo scade il giorno 23/07! Vai subito sull’ app.tim.it/tra o nei negozi TIM. Sarai avvisato con un SMS all’attivazione dei Giga aggiuntivi

Una volta terminati i 100 Giga non sarà possibile in alcun modo richiedere un rinnovo.

Come funziona il servizio?

Questo servizio extra di TIM permette di rinnovare automaticamente la propria tariffa semplicemente scegliendo un metodo di pagamento automatico. In pratica, ogni mese verrà addebitato sul conto corrente o carta di credito o debito.

Il costo di attivazione per l'addon in questione non è previsto ed inoltre comprende anche il blocco a tutti i servizi a sovrapprezzo. inoltre, è disattivabile in qualsiasi momento.

