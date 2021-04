TIM ha appena lanciato la sua nuova xTE TIM Cross L attivabile per chi possiede già un’offerta in Fibra o ADSL a casa. Vediamo cosa comprende questa interessante promo.

xTE TIM Cross L: i dettagli

Questa nuova tariffa prevede un bundle di Giga Illimitati in 4G grazie a TIM Unica con velocità di navigazione fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e SMS sempre senza limiti a soli 9,99€ mensili. L’offerta prevede anche 6GB di internet da utilizzare in roaming all’interno dell’Unione Europea.

Il canone mensile di xTE TIM Cross L in caso di disattivazione della linea fissa o passaggio ad altro operatore verrà incrementato a 14,99 euro.

Inoltre, è possibile richiedere l’addebito del costo della promo su credito residuo oppure su conto corrente o carta di credito.

La promo TIM in questione offre anche la possibilità di utilizzare alcune app di messaggistica instantanea senza consumare i Giga dell’offerta. Tra le applicazioni troviamo WhatsApp, Snapchat, Telegram, iMessage, Imo, Skype, Viber e WeChat.

Costi ed altro

L’offerta non prevede alcun costo di attivazione e comprende il primo mese gratuito. L’unica spesa da sostenere è pari a 25€ per la SIM con ben 20 euro di credito residuo al suo interno. Inoltre, con l’acquisto online, la spedizione della scheda è completamente gratuita.

